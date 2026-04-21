'태양의 후예' 간호사가 벌써...박환희, 중학생 子 옆에 서니 '남매 아냐'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박환희가 훌쩍 성장한 아들과의 투샷을 공개하며 시선을 사로잡았다.

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박환희는 최근 자신의 SNS를 통해 아들과 함께 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박환희는 아들과 나란히 앉아 어깨를 기대고 있는 모습이다. 특히 "우리… 좀 닮았나요?"라는 문구를 덧붙이며 애정을 드러냈다.

사진 속 아들은 어느덧 훤칠하게 자란 모습으로 눈길을 끌었다. 자연스럽게 휴대폰을 들고 있는 편안한 분위기 속에서도 또렷한 이목구비와 분위기가 박환희와 닮은 듯한 인상을 주며 감탄을 자아냈다. 박환희 역시 청순한 미모를 그대로 유지한 채 아들과 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다. 다른 사진에서는 어느새 박환희를 훌쩍 넘어선 기럭지를 자랑하는 아들의 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.

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1990년생인 박환희는 지난 2011년 래퍼 빌스택스와 결혼해 이듬해 아들을 출산했고 2013년 이혼했다. 이후 2019년 전 남편과의 법적 분쟁으로 활동을 잠시 중단하기도 했다. 그는 2015년 KBS2 '후아유'로 데뷔, 드라마 '태양의 후예'에서 간호사 최민지 역으로 얼굴을 알린 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com