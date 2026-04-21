심권호, 간암 극복 후 찾아온 봄날...♥홍삼 여인과 "좋은 감정" 썸 인정

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[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 '국민 디바' 인순이가 남편에게 선사한 '눈썹 문신' 깜짝 이벤트로 훈훈함을 자아냈다. 또한, '53년 차 모태 솔로' 심권호의 인생 첫 데이트와 '홍삼 여인'의 진심이 공개됐다.

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4월 20일(월) 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 가정적인 남편과의 알콩달콩한 일상으로 반전을 선사한 '국민 디바' 인순이가 LA갈비와 냉이된장국을 준비해 남편을 위해 오랜만에 솜씨를 발휘했다. 또한, 깜짝 이벤트로 남편이 그토록 원하던 '눈썹 문신'까지 예고하면서 걱정과 설렘을 드러냈다.

인순이의 남편이 캐나다에서 보낸 뜨거운 연애편지를 공개하자, 인순이는 "지금 생각하면 너무 웃기다. 책 베낀 것은 아니냐"며 '테토녀'다운 핀잔을 던졌다. 인순이의 남편은 "모녀의 사랑이 주제인 줄 알고 '좋다' 했는데, 제 비중이 자꾸 늘어난다"며 코믹한 모습으로 대활약한 지난 방송을 회상했다.

이어 자타공인 '골프 마니아' 김국진과 '골프 교수' 인순이 남편의 골프 약속도 예고돼 기대감을 자아냈다. 강수지는 남편 김국진이 결혼기념일에 '금'을 선물했다는 사실을 깜짝 공개했다. 최성국은 "국진이 형이 어디 골프 대회에서 상품으로 타 온 것 아니냐"며 '커다란 금 선물'에 의혹을 제기해 다시 한 번 웃음바다를 만들었다.

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그런가 하면, 간암을 극복한 뒤 꽃다발을 들고 매력남으로 대변신한 '53년 차 모태 솔로' 심권호의 환한 미소가 포착됐다. 심권호는 두 달 전, 홍삼을 들고 직접 자택으로 찾아온 연하의 '홍삼 여인'과 연락을 이어온 근황을 밝혔다. 때마침 오메기떡 가게에서 알바 중인 최홍만이 오메기떡 선물을 제안했고, 심권호가 직접 만든 애정의 오메기떡이 탄생했다.

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반말이 오가는 홍삼 여인과의 친근한 문자 내역에 사랑꾼 MC들의 의견이 분분한 가운데, 최성국은 "(심권호가) 말 안 하고 있는 게 많다"며 고개를 내저었다. 이틀 뒤 오메기떡을 받은 홍삼 여인에게서 온 문자에서 '오빠앙'이라는 호칭을 발견한 스튜디오는 다시 한번 뒤집어졌다.

데이트 당일, 운전대를 잡은 심권호는 벚꽃 풍경으로 유명한 데이트 명소인 잠실 석촌호수로 '벚꽃 데이트'를 떠났다. 자연스럽게 홍삼 여인이 까준 귤을 받아먹은 심권호는 "내가 좋아하는 것을 여자들이 좋아할까 싶었다"며 암벽 등반 등 레저 스포츠 이야기를 꺼냈다.

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홍삼 여인은 "재밌을 것 같다. 한 번 해볼까?"라는 대답으로 익스트림 데이트를 예고해 핑크빛 분위기를 자아냈다. 심권호는 "올림픽 금메달보다 여자친구가 생기길 더 원했다. 그때 소원은 두 번째 금이 아니었다"는 너스레로 한층 발전한 대화 실력을 선보였다.

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홍삼 여인은 제작진과의 인터뷰에서 "레슬링할 때부터 팬이었다. 너무 걱정돼서, (기사에서) 죽을 것처럼 얼굴색이 그러니까...그래서 (심권호의 집에) 가게 됐다"고 홍삼을 직접 들고 찾아간 이유를 밝혔다. 그는 "팬으로서 찾아간 게 태어나서 처음이다"라며 "이상하게 끌렸다. 원래 순수한 사람을 좋아했다. 저도 너무 신기하다"라고 심권호에 대한 풋풋한 애정을 드러냈다.

이어 "좋은 감정을 이어 나가려고 한다"고 심권호와의 썸을 인정했다. 심현섭의 뒤를 잇는 '청송 심씨 자손만대 잇기' 두 번째 주인공, 심권호의 53년 인생 처음으로 찾아온 '연애의 봄날'은 계속된다.

극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 매주 월요일 오후 10시에 방송된다.

shyun@sportschosun.com