김국진, ♥강수지 놀라게 만든 결혼기념일 선물 클래스.."골프대회 상품 아냐?"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김국진이 결혼기념일에 금을 선물한 사실이 밝혀졌다.

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20일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에는 32년 만에 남편에게 처음으로 결혼기념일 선물을 하는 인순이의 모습이 그려졌다.

앞서 인순이 남편은 "정말 이상한 게 있다. 결혼기념일이라고 하면 남자는 여자한테 조그마한 선물이라도 하는데 여자는 안 한다"며 "32년 동안 뭘 받아본 적이 없다. 결혼은 나 혼자 했나 보다"라며 서운함을 드러낸 바 있다. 이에 인순이는 처음으로 결혼기념일을 맞아 남편을 위한 선물을 준비했다.

이 모습을 지켜보던 김국진은 "진짜 이상하지 않냐. 기념일이면 무조건 남자만 선물해야 한다"고 말했다. 이를 들은 강수지는 "우리나라는 그런 거 아니냐"고 받아쳤으나, 최성국은 "같이 결혼했는데 왜 남자만"이라며 김국진의 편을 들었다.

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그러자 강수지는 "우리 남편도 나한테 딱 한 번 선물 준 거 같다. 매년은 아니다. 선물로 금을 줬다. 내가 금을 사달라고 한 적이 없다"고 밝혔다. 이에 여자 출연자들은 "실속파"라며 놀라움을 드러냈고, 최성국은 "어디 골프대회 상품으로 타 온 거 아니냐"며 폭소했다.

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강수지는 "평생 한 번 주는 거 같은데 무게를 셀 수도 없는 큰 걸 갖고 왔다"며 "결혼기념일에 여자는 선물을 잘 안 하긴 한다. 하기도 해야겠다"고 말했다. 김국진은 "이상한 게 익숙하게 계속되니까 평범해지는 것처럼 된다"며 "나는 이상하다고 생각한다"고 솔직한 생각을 전했다.

결국 강수지는 "이번에는 뭔가 하겠다. 금 사주면 되냐"고 물어 웃음을 자아냈다.

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한편 김국진과 강수지는 지난 2018년에 결혼했다.