“벗방 BJ가 모델?” 과즙세연 기용한 화장품 브랜드, 불매 직격탄 맞고 사과문

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[스포츠조선 조민정 기자] 자연에서 유래한 천연 성분을 앞세워 여성 소비자들의 신뢰를 쌓아온 화장품 브랜드가 BJ 과즙세연을 광고 모델로 기용했다가 거센 반발에 직면했다.

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지난 20일 과즙세연은 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 브랜드 제품 광고 영상을 공개했다.

영상에서 그는 "평소 피부가 예민해 추천이 쉽지 않은데 이 제품은 순하고 가격도 착해 애용하던 제품"이라며 직접 사용 경험을 강조했다. 또 "마케팅을 거의 하지 않는 브랜드인데 팬들과 좋은 제품을 나누고 싶어 직접 연락해 광고를 진행하게 됐다"고 설명했다.

하지만 영상 공개 직후 분위기는 급변했다. 온라인 커뮤니티와 브랜드 공식 카페를 중심으로 "브랜드 이미지와 맞지 않는다"는 비판이 쏟아졌다. 특히 해당 브랜드는 그동안 모델을 내세우기보다 제품력으로 입소문을 타온 만큼, 갑작스러운 광고 모델 기용에 대한 실망감이 크게 번진 것으로 보인다.

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10년 이상 제품을 사용해왔다는 한 소비자는 "여성을 주 고객으로 하는 브랜드가 여성 성상품화 논란이 있는 인물을 기용한 것은 납득하기 어렵다"며 카페 탈퇴를 선언했다. 다른 소비자들 역시 "사전 검토가 부족했던 것 아니냐", "브랜드 이미지가 한순간에 무너졌다"는 반응을 보이며 불매 의사를 밝히기도 했다.

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논란이 확산되자 브랜드 측은 즉각 사과에 나섰다. 관계자는 "과거 해당 인플루언서가 제품 사용 후기를 남긴 것을 계기로 알리고자 했지만 결과적으로 불편을 드렸다"며 관련 상품 구성을 즉시 중단했다고 밝혔다. 또 "사전에 충분한 검토를 하지 못한 점을 깊이 반성한다"며 재발 방지를 약속했다.

일부 소비자들은 빠른 대응을 긍정적으로 평가하며 "향후 행보를 지켜보겠다"는 반응을 보이기도 했지만 전반적으로는 브랜드 신뢰도에 적지 않은 타격이 불가피해 보인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com