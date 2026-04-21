'스토킹 고소' 서유리, "집 밖도 못 나간다" 고통 호소..."매일 불안해"

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[스포츠조선 김수현기자] 성우 서유리가 수년간 당해온 스토킹 피해 고소건에 대한 관심을 호소했다.

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21일 서유리는 "고양지청과 성남지청에서 진행되고 있는 저와 관련된 스토킹/사실적시명예훼손 사건에 더 관심 부탁드린다"라며 간절한 심경을 밝혔다.

서유리는 "매일 매일 불안함과 싸우고 있다. 집 밖을 외출해 본 기억이 거의 없다. 나가도 혼자 나가지도 않는다"라며 극심한 불안감을 토로했다.

이어 "판결이 난다 하여도 이 불안함이 쉽게 해결되지 않을 거라는 것 알지만 그래도 한 걸음 더 나아가는 계기가 되지 않을까 생각한다"라 털어놓았다.

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앞서 2020년부터 스토킹 피해를 당해온 서유리는 가해자를 스토킹처벌법 위반 등으로 고소했으나 오히려 가해자에게 고소를 당했다.

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서유리는 "수년간 저를 향해 죽길 기원한다고 썼던 사람이, 저를 성적으로 모욕하고 인간으로서 감당할 수 없는 말들을 수천 번 쏟아냈던 사람이, 법원으로부터 스토킹 범죄자라는 공식 판단을 받은 사람이 피해자인 저를 고소했다. 혐의는 허위사실적시명예훼손, 사실적시명예훼손이다"라고 토로했다.

가해자의 성씨를 SNS에 적은 것이 사실을 적시했고, 서유리가 엄벌탄원서를 게시한 행위가 명예훼손이라는 이유.

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또 가해자는 스토킹 행위를 부정하며 허위사실을 주장했다. 이에 서유리는 "가해자는 수사가 시작되자 자신이 온라인에 올렸던 게시물을 전부 삭제했다. 피해자인 저는 보호받지 못하고 수년간 저를 향해 죽길 기원한다고 썼던 사람은 오늘도 자유롭다. 그리고 저는 피의자가 되었다"라 호소한 바 있다.

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shyun@sportschosun.com