단종문화제 참석하는 영월군수라니..'왕사남' 박지훈 대신 박지환, 장항준 감독 손잡고 영월行

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박지환이 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)의 주 배경이자 실제 역사적 장소인 강원도 영월을 찾는다.

Advertisement

'왕과 사는 남자'에서 독보적인 존재감의 영월군수로 열연하며 대중의 사랑을 받고 있는 박지환은 오는 24일부터 26일까지 강원특별자치도 영월군 장릉, 청령포, 동강 둔치 등 일원에서 펼쳐지는 제59회 단종문화제에 참석해 군민 및 관광객들과 특별한 만남을 갖는다.

이번 방문은 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행 열풍이 영월에 대한 전국적인 관심으로 이어진 가운데, 극 중 영월군수로 출연하며 맺은 영월과의 특별한 인연을 기념하기 위해 성사되었다.

박지환은 축제의 피날레를 장식할 26일, 단종문화제의 백미이자 무형문화유산인 칡줄다리기 경연 현장을 방문한다. 수백 명의 군민이 동·서편으로 나뉘어 힘을 겨루는 영월만의 전통 민속놀이에서 박지환은 본격적인 대결에 앞서 군민들에게 따뜻한 인사를 건네고, 경기의 시작을 알리는 징을 직접 치는 깜짝 이벤트에 참여하며 축제의 흥을 돋울 계획이다.

Advertisement

특히 관객들에게 깊은 잔상을 남겼던 영화 속 엄격하면서도 인간적인 군수의 모습과는 또 다른, 친근하고 소탈한 모습으로 시민들과 마주할 박지환의 행보는 축제장을 찾는 방문객들에게 즐거운 추억을 선사할 것으로 보인다.

Advertisement

한편, '왕과 사는 남자'를 연출한 장항준 감독 또한 축제 기간 중 역사 특강을 통해 시민들과 소통에 나선다. 장 감독은 축제 기간 중 '창작자의 시선으로 바라보는 역사, 단종의 이야기'를 주제로 강연을 열어 제작 비하인드와 영화적 상상력을 대중과 공유한다. 박지환은 이러한 장 감독의 행보에 이어 직접 축제 현장에 활력을 불어넣으며, 영화와 역사가 조화롭게 어우러지는 풍성한 문화 축제의 장을 완성할 예정이다.

매 작품마다 대체 불가능한 고유의 매력과 탄탄한 연기력으로 믿고 보는 배우의 반열에 오른 박지환. 스크린 밖에서도 진정성 있는 행보로 친근한 매력을 더하고 있는 그가 앞으로 펼쳐낼 다채로운 활동에도 기대가 모아진다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com