신작 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드', PC 버전 5월 14일 출시

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넷마블은 신작 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'의 온라인 쇼케이스를 종료하고 PC 버전 선공개 일정을 오는 5월 14일로 확정했다고 밝혔다.

모바일 플랫폼을 지원하는 그랜드런칭은 5월 21일이다. 이번 온라인 쇼케이스에서 공개된 핵심 게임성은 '왕좌의 게임' IP를 활용한 흡입력 강한 서사, 오픈월드로 구현한 웨스테로스, 사실적인 액션, 원작 IP에서 영감을 받은 3개의 클래스(기사/용병/암살자) 등으로 대표된다고 넷마블은 전했다.

이를 통해 '왕좌의 게임' 세계관을 고퀄리티의 오픈월드 액션 RPG로 구현하고 조작감에서 오는 원초적인 재미가 살아 있는 게임을 개발하기 위해 많은 공을 들이고 있다고 덧붙였다.

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PC와 모바일 크로스 플랫폼으로 출시되는 부분에 대해서는 'PC 중심의 사용자 경험'을 강조했다. 개발사 넷마블네오 장현일 PD는 "전투 설계와 조작의 깊이, UI 구성 모두 기본적으로는 키보드·마우스 환경을 기준으로 잡고 개발했다"고 설명했다. BM(수익화 모델)의 경우에는 월정액과 패스, 꾸미기 아이템 등을 핵심으로 구성된 것이 특징이다.

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이밖에 4명의 이용자가 원작 세계관 속 환상의 크리쳐들과 전투를 펼치는 '기억의 제단', 2인이 협력해 적군의 주둔지를 토벌하는 '정예의 은신처', 레이드형 콘텐츠 '심연의 제단', 자신만의 가문과 영지를 가질 수 있는 '레난스레스트' 등의 주요 콘텐츠를 소개했다. 장 PD는 "개발진 모두가 '왕좌의 게임' 찐팬이자 액션게임을 사랑하는 이용자의 마음으로 타협하지 않고 치열하게 개발중"이라고 밝혔다.

한편 넷마블은 지난 2월 24일부터 '왕좌의 게임: 킹스로드'의 사전등록을 진행 중이다. PC 사전등록을 진행한 이용자에게 '북부 의상' 코스튬 1종을 비롯해 '비약 선택 꾸러미' 10개, '나이트워치의 보급품 상자' 5개 등을 보상으로 지급하며, 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 사전등록에 참여한 이용자들에게는 프로필 테두리와 배경 꾸미기 아이템 각 1종과 외형 변경권 1개를 제공한다. 문자를 통해 사전등록을 하면 탈것과 마구 세트도 지급한다.

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'왕좌의 게임: 킹스로드'는 에미상, 골든글로브상을 수상한 HBO의 '왕좌의 게임' 시리즈의 시즌4를 배경으로 개발 중인 오픈월드 액션 RPG로, 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 획득해 제작중이다. 넷마블은 철저한 고증을 바탕으로 원작의 세계관과 캐릭터 등을 고퀄리티로 구현해 극대화된 몰입감을 제공할 것이라고 강조했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com