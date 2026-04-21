'52세' 김성수, '185cm 모델 시절' 사진 파묘 됐다...화려한 과거 공개

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[스포츠조선 김수현기자] '신랑수업2' MC 탁재훈-송해나와 재학생 김성수가 깜짝 '모델 선후배 라인'을 결성하며 '리즈 시절' 과거사를 소환한다.

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23일(목) 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 6회에서는 박소윤과 썸을 꽃피우고 있는 김성수가 쇼핑몰 사업을 새로 시작한 박소윤을 위해 전격 '외조'에 나서며, 동대문 도매시장을 함께 방문하는 현장이 공개된다.

이날 김성수는 "오랜만에 동대문에 방문했다"라고 감회에 젖으며, "도매시장 빌딩이 아무것도 없을 때부터 모델 일을 시작해, 피팅 모델과 잡지 모델을 거쳐 패션쇼 런웨이에도 섰었다"라는 화려한 과거를 고백한다.

이어 김성수는 "지금은 도매로 옷을 사들이는 '사입 삼촌'들이 밀차(손수레)로 옷을 나르지만, 당시에는 지게를 사용했다"라며 '라떼' 스토리를 가동하고, 박소윤은 "대체 어느 시대에 산 거야…"라고 헛웃음을 터뜨려 환상의 '티키타카 호흡'을 보여준다.

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직후 김성수의 모델 시절 사진이 '파묘'되어 모두를 깜짝 놀라게 한 가운데, 스튜디오에서 VCR을 지켜보던 송해나 또한 "나도 쇼핑몰 모델로 시작해 패션 모델까지 진출한 케이스"라고 밝힌다. 이어 송해나는 "스타일리스트가 장기간 출장 간 사이 사입도 직접 해서 촬영까지 했다"라며 '악바리' 과거 시절 이야기를 덧붙인다.

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이에 '모델라인 17기' 출신이라는 '모델 대선배' 탁재훈은 "다들 인사 똑바로 안 해?"라며 김성수-송해나의 군기를 바짝 잡는가 하면, "송해나가 사입을 직접 하면서 옷이 많이 없어졌다는데…"라고 너스레를 떨어 현장을 폭소로 물들인다.

모델 출신 출연진들이 '동대문 토크'로 하나 되는 모습에 이어, 김성수가 '사입 남친'으로 변신해 박소윤의 일을 도와주는 현장, 서준영이 '소개팅녀' 정재경의 일터로 직접 찾아가 성사된 세 번째 데이트는 23일(목) 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 6회에서 확인할 수 있다.

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shyun@sportschosun.com