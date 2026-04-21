20기 정숙, 이틀간 응급실만 두 번…"말·움직임 안 돼 뇌 검사, 몸 무너졌다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 20기 정숙(가명)이 건강 이상을 고백했다.

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21일 정숙은 "이틀 상간으로 응급실을 두 번 다녀왔다. 첫 번째는 쓰러져서, 두 번째는 그 뒤로 말이나 움직임이 제 맘대로 안 돼서 뇌 검사 하러요"라고 고백했다.

정숙은 "요즘 과로하고 일 욕심도 많아지고 또 모든 일에서 완벽을 추구하다 보니 제 몸이 스트레스를 버티다가 버티다가 무너져버렸다"며 "뇌에 아무 이상이 없기를 바라며 어제도 입원해 있는 동안 친구랑 아이디어를 얘기하고 있었다. 쉴 수 없는 인간인가보다"라고 토로했다.

이어 정숙은 "당분간 좀 일이 더디거나 완벽하지 않아도 좀만 이해해주시라. 얼른 건강 회복하겠다"며 팬들에 양해를 구했다.

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함께 공개된 사진 속에는 응급실에 입원한 정숙의 모습이 담겼다. 대기업을 퇴사하고 인플루언서로 활발하게 활동 중인 정숙은 과로로 쓰러져 건강 회복에 집중하는 모습. 팬들 역시 "건강이 최고"라며 정숙의 건강에 별 이상이 없길 바라고 있다.

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한편, '나는 솔로' 20기 정숙은 방송 중 영호와 뽀뽀를 해 '뽀뽀녀'라는 애칭으로 눈도장을 찍었다. 영호와 현실 커플이 되어 결혼 준비를 했으나 파혼, 현재는 대기업을 퇴사하고 인플루언서로 활약 중이다.

wjlee@sportschosun.com