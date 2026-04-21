솔비 "음주운전 사고로 머리 다쳐"…친엄마도 안 믿어준 그날의 비극

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 솔비가 과거 음주운전 차량에 치여 공중으로 날아가 정신을 잃고 응급실에 실려 갔던 아찔한 사고를 고백했다.

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20일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '차에 치였는데 살아남았다? 솔비의 충격 실화 최초공개' 영상이 업로드 됐다.

이날 솔비는 배우 송이우와 공포 이야기를 하겠다며 "사실 내가 하는 얘기는 너무 무서워서 놀랄 수도 있다. 너무 무서운 얘기다. 진짜 다 내가 겪었던 얘기다"라며 입을 열었다.

솔비는 "내가 이걸 얘기하면서도 너무 무섭다. '죽음의 고비'라는 거 아냐. 이런 얘기해도 되냐"라며 무서운 분위기를 조성했다.

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그는 "어렸을 때, 중학교 때 친구들끼리 집에 모여서 '죽음의 고비'라는 얘기를 하고 있었다"라 했다.

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이어 "'너 죽음의 고비 넘겨본 적 있어?' 친구가 물어봐서 '난 죽음의 고비 넘겨본 적이 없다'고 했다. 그날 너무 재밌게 놀고 집으로 가는데 우리 집 앞에 있던 횡단보도가 있었다"라 전했다.

솔비는 "딱 (횡단보도의) 녹색불이 바뀌고 친구 따라서 '빨리 와~!' 하고 나는 뛰어나는데 갑자기 내가 차에 '빵' 치인 거다. 차에 치이고 정신을 잃었다. 내가 날아간 거다"라 해 송이우를 놀라게 했다.

그러면서 "너무 신기한 게 거기 앞에 고등학교가 있었다. 내가 (차에 치여) 날라가니까 어떤 언니가 내 교통사고 장면을 보고 너무 놀라서 쓰러졌다. 근데 내가 그 언니 위에 떨어진 거다. 그래서 다행히 살았다"라 털어놓았다.

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솔비는 "내가 다친 날이 4월 1일 만우절이다"라 했고 이에 이야기가 거짓말인 줄 안 송이우는 "장난하냐"라며 웃었지만 솔비는 "진짜다"라며 심각한 표정을 했다.

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솔비는 "그래서 아무도 안믿었다. 우리 엄마도 안 믿는 거다. 친구들이 전화했는데. 그래서 다쳐가지고 응급실에 오자마자 의사 선생님한테 내가 그랬다더라. '죽음의 고비를 넘겼다'고"라며 아찔했던 당시 상황을 전했다.

또 "그 얘기를 하고 난 뒤부터 별이 막 떠 있는 거다. 그때 머리를 조금 다쳤었다"라 해 심각한 상황에 웃음을 자아냈다.

솔비는 "그래서 '죽음의 고비' 이런 얘기를 하면 안된다"며 당부했고 "그때 당시에 운전하셨던 분이 음주운전이었다'라 해 또 한 번 놀라게 했다.

shyun@sportschosun.com