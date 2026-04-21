'솔로지옥3' 윤하정, 깜짝 결혼 발표 "소중한 사람과 평생을 약속" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] '솔로지옥3' 윤하정이 결혼을 발표했다.

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윤하정은 21일 자신의 계정을 통해 "지난 3년 가까운 시간 동안 '솔로지옥3'를 통해 여러분들의 사랑과 응원을 받을 수 있어서 정말 행복한 시간을 보냈다"며 "그리고 오늘 오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과 다가오는 10월 평생을 약속하게 되었다는 소식을 전하려 한다"고 결혼 소식을 알렸다.

윤하정은 "앞으로의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 많은 축복 부탁 드린다"며 "늘 감사한 마음 잊지 않고 더 좋은 모습으로 보답하며 살아가겠다"고 밝혔다.

한편, 윤하정은 2023년 넷플릭스 '솔로지옥3' 출연 후 많은 사랑을 받았다. 회사원이었던 윤하정은 퇴사 후 모델 및 인플루언서가 돼 활발하게 활동 중이다. 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통하기도 한다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 윤하정 글 전문

안녕하세요, 윤하정입니다.

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지난 3년 가까운 시간 동안

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솔로지옥3를 통해

여러분들의 사랑과 응원을 받을 수 있어서

정말 행복한 시간을 보냈어요

그리고 오늘

오랜 시간 함께해 온 소중한 사람과

다가오는 10월 평생을 약속하게 되었다는 소식을 전하려 합니다

앞으로의 새로운 시작도

따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고

많은 축복 부탁드릴게요

늘 감사한 마음 잊지 않고

더 좋은 모습으로 보답하며 살아가겠습니다