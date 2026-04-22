'워터밤 여신' 권은비, RBW와 전속계약…마마무와 한솥밥

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 권은비가 마마무와 한솥밥을 먹는다.

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RBW는 22일 "권은비와 전속계약을 체결했다"고 밝혔다.

이어 "뛰어난 보컬과 퍼포먼스 실력을 바탕으로 무대 위 독보적인 존재감을 입증해 온 솔로 아티스트 권은비의 음악적 여정의 동반자로서 앞으로의 발걸음을 함께하게 돼 기쁘며, 권은비가 지닌 음악적 역량을 더욱 폭넓게 펼쳐나갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

또 "앞으로 음악은 물론 다양한 분야에서 이어질 권은비의 새로운 여정에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 당부했다.

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권은비는 2018년부터 울림엔터테인먼트 소속으로 활동해왔으나 지난 3월 31일 8년간의 동행에 마침표를 찍었다.

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그는 "연습생 시절부터 지금까지 정말 오랜 시간 나를 위해 애써주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다. 무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함꼐 고민하고 노력했던 모든 시간은 나에게 큰 선물로 남아있다. 함께해 주신 울림 회사 식구분들께 진심으로 감사 드린다"고 전했다.

RBW는 마마무, 원위 등이 소속돼 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com