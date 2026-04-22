"카드 연체됐어요" 미미, 보안 결벽증 무색하게 만든 '소름 돋는 보이스피싱'

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 오마이걸 멤버 미미가 개인정보 유출 피해 경험을 고백했다.

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지난 21일 공개된 유튜브 채널 'TEO' 웹예능 살롱드립에는 넷플릭스 예능 '만학도 지씨'에 출연 중인 지석진과 미미가 게스트로 출연했다.

이날 미미는 평소 개인정보 보호에 민감한 생활 습관을 가지고 있다고 밝혔다.

그는 "검색어 창은 아예 꺼두고, 검색 기록도 수시로 지운다"며 음성 지원 기능 역시 사용하지 않는다고 털어놨다.

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이어 "인터넷을 잘 못 믿어서 대부분 기능을 막아둔다"고 덧붙였다.

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하지만 철저한 관리에도 불구하고 예상치 못한 일이 발생했다. 미미는 "그렇게 해도 털리긴 털리더라"며 개인정보 관련 피해를 겪은 경험을 전했다.

그는 "몇 달 동안 카드 연체가 됐다면서 계속 '김순임 씨'라고 부르는 카카오톡 메시지가 왔다"며 "낯선 이름으로 계속 연락이 와서 당황스러웠다"고 당시 상황을 떠올렸다.

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이에 지석진은 "그건 전형적인 보이스피싱 수법"이라고 설명했고, 미미는 "너무 궁금해서 '김순임'을 검색해봤더니 실제 그런 사례가 있더라"며 상황을 확인한 과정을 밝혔다.

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철저히 대비했음에도 발생한 사례에 대해 미미는 씁쓸함을 드러냈다. 예상치 못한 방식으로 접근하는 범죄 수법에 당혹감을 감추지 못한 것.

한편 이날 방송에서는 AI 기술에 대한 생각도 언급됐다. 미미는 로봇이 음식을 조리하는 모습을 보고 흥미를 느꼈다고 밝히면서도, 기술 전반에 대해서는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다고 전했다.

narusi@sportschosun.com