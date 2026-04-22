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김성수, 성인된 딸과 술 마시다 업혀 귀가…"술 매너 없다"더니 굴욕

김성수, 성인된 딸과 술 마시다 업혀 귀가…"술 매너 없다"더니 굴욕

[스포츠조선 정안지 기자] 쿨 김성수가 "딸한테 업혀서 집에 간 적 있다"라고 털어놨다.

22일 MBN 측은 "김성수, 성인이 된 딸과 술자리를 자주 가진다?! '딸에게 업혀서 집에 간 적도 있어요'"라는 제목의 '속풀이쇼 동치미' 예고편이 공개됐다.

영상 속 김성수는 "1월 1일 갓 성인이 된 딸에게 전화를 걸었더니 '나 감자탕에 소주 한잔 하고 있다'고 하더라"라며 성인이 된 걸 만끽 중인 딸의 모습을 전하며 환하게 웃었다.

이어 그는 "내가 '술은 어른한테 배워야 한다'라면서 폭탄주 제조법을 전수해 줬다. 신세계였다"라면서 딸과 술을 마셨던 당시를 떠올렸다.

김성수, 성인된 딸과 술 마시다 업혀 귀가…"술 매너 없다"더니 굴욕

이때 절친인 성대현은 "딸과 자주 술을 마신다. 되게 돈독하다"라면서 "걱정되는 게, 술주정이 심한 아빠한테 술을 배웠다. 술 매너가 예의범절이라고는 전혀 없다"라고 폭로해 웃음을 안겼다.

이에 이현이는 "딸보다 먼저 취하는 거 아니냐"라고 묻자, 김성수는 "내가 딸한테 업혀서 집에 간 적도 있다"라고 쿨하게 인정해 웃음을 자아냈다.

이어 성대현은 '어떤 아빠냐'는 질문에 "나는 딸이 시키면 다 하는 아빠다. 딸한테 모든 걸 맞춰 사는 아빠"라며 딸 바보 면모를 드러내 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

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