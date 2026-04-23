톱배우 매니저 폭로 나왔다 "대리 처방·음주운전도 덮어써, 소속사서 블랙박스 검사"

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[스포츠조선 이우주 기자] 톱배우 전담 매니저의 연예계 폭로가 나왔다.

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22일 유튜브 채널 '직업의 모든 것'에서는 '유명 연예인 매니저가 폭로하는 업계의 현실'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

톱배우들을 많이 전담했다는 매니저 A씨는 범죄까지 대신 뒤집어쓰는 경우가 아직도 많다고 밝혔다. A씨는 "음주운전이 제일 대표적이다. 예를 들면 뉴스에 누가 음주운전을 했다 하면 그 기사가 나오기 전에 매니저가 사실 제가 했다고 하고 약을 대리 처방하기도 한다. 그 대가로 돈을 준다. 매니저는 월급이 되게 적다"고 토로했다.

A씨는 "요즘 대리처방이 이슈가 되지 않냐. 사실 저도 해줬다"며 카카오톡 증거도 있다고 고백했다. A씨는 소속사 입막음에 대해서도 "블랙박스를 뜯어서 당시에 다 검사했다. 차에서 낡은 휴대폰 하나가 발견됐다. 이 매니저가 밖에서, 혼자 차에 있을 때 누구 욕을 하나 감시한 거다. 핸드폰에 녹음기가 켜져 있었다"고 털어놨다.

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또 A씨는 연예인들의 연애에도 도움을 준다며 "피임도구를 사달라 하거나 식당이나 룸을 대신 잡아달라고 전화로 얘기한다"며 "아직도 접대 문화가 있더라. 아가씨들 옆에 끼는. 저와 같은 일개 매니저는 못 들어간다. 이사 급이나 그런 분들이 들어가서 대화를 나누신다"고 폭로하기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com