소유, 68kg→48kg 뼈말라 비결…“근육까지 빼니 체중 급감" ('두데')

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 근육까지 빼며, 무려 20kg를 감량했다고 밝혔다.

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27일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'(이하 '두데')에는 소유가 출연했다.

안영미는 소유에게 "요즘 키워드가 20kg 감량, 월세 1300만원이더라"라며 소유의 이야기를 궁금해했다. 소유는 먼저 월세 1300만원설에 대해 "제 집은 1300만원이 안 된다. 지금 현재 시세가 그래서 말이 나온 거다. 평수별로 다르고 저는 그런 집에 못 산다"라고 해명했다.

또 집에 사생팬이 찾아와 경찰까지 부른 에피소드를 공개하기도. 소유는 "사생팬이 안 가고 계속 밖에서 날 기다리더라. 아무것도 안 시켰는데 딩동 소리가 나면 나도 모르게 크게 놀라게 됐다. 사생팬은 그 이후로 오진 않았고 저는 이사를 갔다"라고 말했다.

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그런가 하면 안영미는 소유에게 "매운 걸 좋아하는 사람이 어떻게 20kg를 감량하나 싶었다"라며 체중 감량 비결을 물었다. 소유는 "몸무게를 잘 유지했는데 재작년 12월 멕시코 공연, 이후 일본 가족 여행을 다녀오며 입이 터졌다. 탄수화물 위주로 먹었더니 몸무게가 68kg가 됐더라"라고 떠올렸다.

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이어 "심각하다는 생각에 살을 열심히 뺐다. 55kg에서 더 이상 안 내려가길래 근육을 뺐더니, 몸무게가 급격히 빠지더라"라고 덧붙였다.

한편 소유는 세 번째 미니 앨범 'Off Hours(오프 아워스)' 를 발매한다.

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joyjoy90@sportschosun.com