'간암 투병' 김정태, 몸 상태 숨긴 채 촬영 "배에 복수 가득 차..잘릴까 봐 말 못 해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김정태가 투병 중에도 가족을 위해 액션 촬영에 나섰던 과거를 떠올렸다.

Advertisement

27일 TV CHOSUN '아빠하고 나하고' 측은 아픈 상태에서도 가족들 위해 버티며 액션 촬영을 감행했던 김정태의 이야기를 공개했다.

영상에는 대학병원을 찾은 김정태가 채혈하고 CT 촬영을 받는 모습이 담겼다. 그는 "우리 집이 간이 좀 약하다. 그래서 간암 수술을 했다"며 "2018년 10월쯤 발병해서 11월에 간암 수술을 했다"고 밝혔다.

과거 세 차례 간경화를 겪기도 했던 김정태는 "영화 '친구' 끝나고 '해적, 디스코왕 되다'라는 영화를 찍는데 아파도 잘릴까 봐 말을 못 하겠더라"며 "액션 연습을 너무 무리하게 하다가 배에 복수가 가득 찼다"고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

이어 "영화 '똥개' 찍을 때도 또 발병돼서 숨기고 촬영했다"며 "'똥개' 찍은 후 무대인사를 하는데 엄마가 오셔서 감독님과 인사하는데 그렇게 많이 우시더라. 내가 (영화에서) 싸운 걸 보신 거다"라며 눈시울을 붉혔다. 몸이 안 좋은 상황에서도 액션신을 감행한 아들의 모습을 본 어머니가 끝내 눈물을 보인 것.

Advertisement

이를 들은 MC 한혜진은 "(어머니는) 어떤 상태로 찍었는지 아시니까. 진짜 고생 많이 하셨다. 너무 힘드셨을 거 같다"며 위로를 건넸다.

한편 김정태는 앞서 공개된 예고편에서 의사로부터 간암 재발 우려에 대한 이야기를 들은 바 있다.

Advertisement

김정태의 현재 상태를 살펴본 의사는 "(간암이) 언제든지 생길 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "만약 컨트롤이 안 되면 간을 자르는 것도 방법이다"라고 덧붙였다.

Advertisement

의사의 말을 들은 김정태 아내는 "애들 그만 챙기고 본인한테 충실해라"라며 남편을 걱정했다. 이에 김정태는 "건강이 안 좋아지니까 다 필요 없고 남는 건 가족밖에 없더라"고 털어놨다.

그러면서 "결국 날 위로해 주고 내 곁에 남아 있는 사람은 이 어린 애들과 집사람밖에 없더라"며 "가족을 위해서 아직까지 건강의 끈을 놓을 수 없다. 강해야 되는 아빠인 거다"라며 눈물을 흘려 먹먹함을 자아냈다.