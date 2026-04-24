'디아블로 4'의 차기 확장팩 '증오의 군주', 28일 출시 앞두고 오프닝 시네마틱과 OST 등 공개

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블리자드 엔터테인먼트는 오는 28일 오전 8시(한국시각 기준) 공개될 예정인 '디아블로 4'의 차기 확장팩 '증오의 군주(Lord of Hatred)' 출시를 앞두고 오프닝 시네마틱부터 오리지널 트랙, 한정판 컬래버레이션 제품까지 확장팩 출시 전반에 걸친 주요 활동들을 공개했다고 밝혔다.

우선 '디아블로 4' 사상 가장 암울한 장을 열게 될 오프닝 시네마틱이 공개, 네이렐이 증오의 군주를 직접 대면하는 장면을 통해 점차 심화되는 메피스토의 타락 속으로 플레이어들을 안내한다. 오프닝 시네마틱 트레일러는 디아블로 공식 유튜브 채널에서 시청 가능 하다.

또 게임 개발팀이 '증오의 군주' 출시에 앞서 알아 두어야 할 주요 내용을 소개하고, 확장팩의 여러 특징 및 출시와 함께 진행될 증오의 몰락(Hatred's Downfall) 커뮤니티 챌린지 등을 자세히 살펴보는 개발자 업데이트 라이브스트림도 24일 진행됐다. 라이브스트림은 디아블로 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있으며, 관련 자세한 정보는 블로그에서 확인 가능하다.

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이밖에 뉴메탈 장르를 대표하는 미국의 밴드 콘(KoЯn)이 '증오의 군주'에서 영감을 받아 제작한 오리지널 트랙 '흉터의 대가'(Reward the Scars)가 공개됐다. 콘이 4년 만에 선보이는 신곡인 흉터의 대가는 현재 스포티파이를 포함한 주요 스트리밍 플랫폼에서 감상할 수 있으며, 뮤직 비디오도 증오의 군주 출시에 맞춰 28일 오전 2시에 공개될 예정이다.

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이와 함께 블리자드는 '디아블로' 세계관을 화면 밖으로 확장, 미국의 일렉트릭 및 베이스 기타 브랜드인 잭슨(Jackson) 기타와 컬래버레이션을 선보인다. 잭슨 기타의 프리미엄 일렉트릭 기타 제품인 X 시리즈 한정판 디아블로 IV 켈리 HT(X Series Limited Edition Diablo IV Kelly HT)는 메피스토에서 영감을 받은 아트워크와 고성능 잭슨 하드웨어가 특징으로 지금 잭슨 기타 공식 웹사이트에서 사전 주문할 수 있다.

한편 '증오의 군주' 사전 다운로드는 배틀넷(Battle.net), X박스, PS(플레이스테이션) 플랫폼에서 24일 오전 8시부터 이용할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com