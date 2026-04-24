"괄약근 풀려" 기안84, 고속도로 위 '장 비상'...한혜진, 차 안 긴장감 모드

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[스포츠조선 정안지 기자] 기안84가 한혜진의 차를 타고 이동하던 중 갑작스러운 화장실 위기로 얼굴이 새빨개지며 진땀을 흘리는 아찔한 상황에 놓였다.

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지난 23일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "10년 지기 세얼간이 후회합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 한혜진과 이시언, 기안84는 강릉에 있는 현덕사로 향하던 도중 차 안에서 뜻밖의 긴급 상황을 맞았다. 기안84가 갑작스럽게 화장실을 찾으며 "누나 진짜 미안한데 다음 휴게소 가면 안 되나. 배 아프다"라며 다급하게 요청한 것.

비상 상황에 한혜진은 "어쩌냐. 다음 휴게소?"라며 침착하게 운전 속도를 조절하며 다음 휴게소를 찾았고, 기안84는 "미안하다. 아까 화장실에 갔어야 했는데"라고 말했다.

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이때 이시언은 "살려라"라면서 콘텐츠는 살리고 한혜진의 차는 죽이려는 멘트로 폭소를 자아냈다. 이에 한혜진은 "아니 왜 내 차에다가 살리냐"라며 당황, 그때 기안84는 "자꾸 괄약근 풀리는 것 같다"라며 심신 안정을 위해 휴대폰으로 장기를 두는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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그 순간 한혜진은 "어쩌냐. 지나쳤다"고 놀란 뒤, 이내 "아니구나"라고 안도했다. 그러자 기안84는 "그러지 마라. 긴장하면 더 나온다. 나이 먹으니까 점점 조절이 안 되는 것 같다"라고 털어놨다.

잠시 후 졸음쉼터에 도착한 기안84는 급히 화장실을 다녀온 뒤 한결 편안해진 얼굴로 돌아왔고, "거의 뭐 산란을 하고 온 기분"이라고 말해 폭소를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com