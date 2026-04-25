홍석천 충격 폭로 "김준호, ♥김지민과 결혼 전 게이클럽 와"(독박투어4)

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[스포츠조선 김소희 기자]'독박투어4'에 '여행 친구로' 출격한 홍석천이 '새신랑' 김준호의 은밀한 과거사(?)를 돌발 폭로한다.

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25일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 47회에서는 충남 청양으로 '국내 여행'을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '청양의 아들' 홍석천과 함께 '맥문동 소갈비' 맛집을 찾는 모습이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 홍석천이 강력 추천한 한우 소갈비 식당을 찾는다. 이곳은 청양의 특산물인 맥문동으로 양념을 하는 현지 맛집으로, 홍석천은 "맥문동이라는 약재 자체가 굉장히 비싸다"며 맥문동 양념 갈비를 정성스레 구워준다. 또한, 구기자를 넣은 이곳만의 시그니처인 '청양 냉면'까지 주문해 다 같이 먹텐을 폭발시킨다. 고기와 냉면 등으로 식사비가 47만 원이 넘어서자, 홍석천은 "난 (독박 게임에서) 빠져도 돼? 이 고기들 다 내가 구웠쟈나~"라고 깨알 어필한다. 이에 김준호는 "'쟈나쟈나' 은근히 많이 쓰시네. 그거 내 유행어인데?"라며 소유권(?)을 주장한다. 홍석천은 발끈하더니, "'쟈나쟈나'는 원래 이태원 거쟈나~. 네가 갖다 쓴 거쟈나~. 너, 언제 이태원 클럽 왔었쟈나!"라고 김준호의 과거 이태원 클럽행을 폭로한다. 비로소 밝혀진 '쟈나'의 출처에 김준호는 당황스러워하고, "옛날에 대희 형과 이태원을 갔을 때…"라며 다급히 해명에 나서 짠내 웃음을 안긴다.

그런가 하면, 식사를 마친 '독박즈'와 홍석천은 고가의 식사비 걸고 '시계 안 보고 식사 종료 시간을 맞히기' 게임을 하는데, 이때 김준호는 "(대략 몇시인지) 느낌 아니까~"라면서 아내 김지민의 유행어를 '끌올'해 사랑꾼 면모를 과시한다.

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과연 청양-춘천 편에서 '최다 독박자'가 되어 극강의 매운맛인 '고추 아포가토'를 맛보게 될 1인이 누구일지, 그리고 최근 태국 최대 축제인 '송끄란' 현장에서 갑자기 쓰러진 여성을 구조해 화제를 모은 홍석천이 '새신랑' 김준호의 이태원 클럽행을 폭로하게 된 전말이 무엇인지는 25일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 47회에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com