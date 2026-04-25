GD(지드래곤)·씨엘, 日 거물 아티스트 위해 뭉쳤다…‘역대급 라인업’ 출동한 나이트 파티

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[스포츠조선 조민정 기자] 일본 출신 아티스트 베르디(VERDY)의 국내 첫 대형 개인전이 베일을 벗은 가운데 오프닝 파티에 참석한 셀럽 라인업이 주목받고 있다.

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씨엘과 지드래곤의 SNS에는 자신들의 모습을 비롯해 타잔, 쇼타로, 지젤, 베르디가 한자리에 모인 모습이 각각 담겼다.

이번 행사는 지난 23일 서울 송파구 롯데뮤지엄에서 열린 베르디의 개인전 'I Believe in Me' 오프닝 파티로 전해졌다.

베르디는 지드래곤과 블랙핑크 등 K팝 아티스트들과의 협업으로도 잘 알려진 글로벌 그래픽 아티스트다. '낭비된 청춘은 없다'와 같은 메시지를 담은 타이포그래피와 캐릭터 작업으로 독창적인 스타일을 구축해왔다. 그는 "젊은이들에게 꿈을 포기하지 말았으면 좋겠다는 메시지를 전하고 싶다"고 밝힌 바 있다.

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이번 전시에는 90년대 일본 '우라하라' 문화와 스트리트 감성을 기반으로 제작된 작품들이 공개된다. 대형 조각 신작을 포함해 드로잉, 네온, 설치 작업 등 약 250여 점이 전시돼 관람객의 시선을 사로잡는다.

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오프닝 현장에서는 전시 프리뷰와 함께 VIP 관람이 진행됐고 참석자들 간 교류가 이어졌다. 이후 애프터 파티에서는 간단한 식사가 마련되며 분위기를 이어갔다.

특히 지드래곤, 씨엘, 지젤 등 다양한 분야의 인물들이 한 공간에 모이며 향후 협업 가능성에도 관심이 모이고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com