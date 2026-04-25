Advertisement

지상렬♥신보람, 공개 연애 200여 일 만에 결혼 계획 밝혔다 "진지하게 고민 중"

지상렬♥신보람, 공개 연애 200여 일 만에 결혼 계획 밝혔다 "진지하게 고민 중"

[스포츠조선 조윤선 기자] 지상렬과 신보람이 공개 연애 200여 일 만에 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

25일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지상렬의 '찐친' 신동엽과 박서진이 지상렬의 결혼을 위한 지원군으로 등장했다.

이날 신동엽은 "사랑하는 친구 상렬이가 꼭 결혼했으면 하는 마음에 굳히기 작전을 하려고 내가 만나자고 했다"며 30년 찐친다운 의리를 드러냈다. 신동엽의 제안으로 신보람을 소개하게 된 지상렬은 "동엽이가 개인 유튜브에서 보람 씨랑 내가 만나는 걸 알게 됐고, 그때 보람 씨를 보고 싶다고 해서 귀한 만남을 하게 됐다"고 전했다.

신동엽이 신보람 어머니의 반응을 묻자, 지상렬은 "어머니를 몇 번 뵌 적이 있다. 보람 씨 말로는 '상렬이 만나서 든든해서 좋겠네'라고 하셨다더라. 그리고 어느 날 보람 씨가 '오빠는 엄마한테 어떻게 잘했길래 엄마가 좋아할까'라고 하더라"고 말해 결혼 가능성에 기대를 높였다.

지상렬♥신보람, 공개 연애 200여 일 만에 결혼 계획 밝혔다 "진지하게 고민 중"

이후 등장한 신보람은 신동엽, 박서진과 반갑게 인사를 나눴다. 그는 지상렬이 어떤 점이 좋으냐는 질문에 "되게 든든하고 귀엽다. 그리고 나한테 잘해주려고 하는 게 보인다. 노력하는 게 보이는데 엄청 서투르다. 그런 게 예쁜 것 같다. 이 사람이 좋으니까 그래도 괜찮은 것 같다. (서투른 것도) 그냥 봐주고 기다려주고"라며 애정을 드러냈다. 또 자녀 계획에 대해서는 "만약 갖는다면 딸이 좀 더 갖고 싶긴 하다"고 답했다.

특히 신보람은 지상렬과의 결혼 가능성에 대해 "사실 오빠 만나기 전에는 결혼에 대한 진지한 생각도 해본 적 없는데 오빠 만나서 (결혼) 생각이 들었고 생각해 보는 중"이라고 솔직하게 밝혔다.

신보람의 말에 신동엽은 곧바로 "내년 봄 어떠냐"고 묻더니, 이내 "가을 신부는 어떻게 생각하냐"고 재차 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement