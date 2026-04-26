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김원훈, 부모님 침대에 천만원 뿌렸다...엄지윤도 母에 명품백 선물 '숏박스표 효도 플렉스' ('전참시')

김원훈, 부모님 침대에 천만원 뿌렸다...엄지윤도 母에 명품백 선물 '숏박스표 효도 플렉스' ('전참시')

[스포츠조선 정안지 기자] 코미디언 엄지윤이 성공 후 어머니한 효도 플렉스를 자랑했다.

25일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 388만 구독자를 보유한 '숏박스'의 주역 엄지윤의 일상이 공개됐다.

이날 양세형은 "지난번 (김)원훈 씨 출연했을 때 부모님 침대에 천만 원 현금 뿌려서 선물해 드렸다더라. 지윤 씨도 잘되고 부모님께 선물 플렉스 했냐"라고 물었다.

김원훈, 부모님 침대에 천만원 뿌렸다...엄지윤도 母에 명품백 선물 '숏박스표 효도 플렉스' ('전참시')

이에 엄지윤은 "개인적으로 침대는 몸이 눕는 자리지 않냐. 거기에 현금은 좀 비위생적이라고 생각을 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 그는 "엄마가 60대신데 한 번도 명품백을 들어본 적이 없으시다"라면서 "그래서 명품백 안에 지갑, 현금까지 넣어서 드렸다"라며 남다른 효도 플렉스를 자랑해 눈길을 끌었다.

이를 들은 전현무는 "그걸 콘텐츠화 안 했냐"라고 물었고, 엄지윤은 "절대 안 찍는다. 자랑하기 싫었는데 선배님이 여쭤봐 주셔서 대답했다. 잘라달라"라고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

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