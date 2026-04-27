정지선 ‘중1’ 아들 주식 잔고 깜짝 "현대차 팔고 한화오션·삼성중공업으로 수익”

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[스포츠조선 정안지 기자] 정지선 셰프의 13살 아들이 주식 투자로 20만 원을 벌었다고 밝혀 눈길을 끈다.

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지난 26일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 정지선 셰프는 새로운 식재료를 찾기 위해 아들 이우형과 함께 포항을 찾는 모습이 그려졌다.

이날 13살 우형 군은 스타 셰프 엄마를 따라 해외를 다니며 사업가의 꿈을 키우게 됐다고 밝히며, 최근 주식 투자에 관심을 두게 됐다고 전했다.

특히 우형 군은 "아빠에게 받은 5,000원으로 처음 주식을 시작했다"며 "지금까지 약 20만 원 정도 벌었다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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정지선 셰프는 "예전부터 숫자 놀이 하는 걸 되게 좋아했는데 실질적으로 주식도 관심이 많다. 나름 공부를 하는 것 같더라"라고 밝혔다.

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우형 군은 구체적인 투자 경험도 공개했다. 그는 "처음에는 현대차를 샀다가 너무 떨어져서 팔았다. 그때 2만 원을 벌었다. 재미있다"라면서 "이후 한화오션 사서 15만 원 벌었다. 최근에는 삼성중공업 샀다"라고 밝혀 시선을 모았다.

정지선 셰프는 "번 돈은 어디 있냐"라고 물었고, 우형 군은 "내 계좌에 있다. 지금까지 20만 원 정도 벌었다"라고 밝혔다.

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이때 두 사람은 학업과 주식으로 마찰을 빚었다. 정지선 셰프는 "학교 공부를 잘해야 주식을 잘할 수 있다"고 조언했지만, 우형 군은 "잘해서 벌고 있다"라며 자신감을 드러내며 티격태격하는 모습을 보였다.

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이를 들은 전현무는 "주식하는 거 찬성이다. 경제 개념이 생긴다. 그 회사를 공부하고 전반적인 경제 상황을 공부하게 된다. 또 잃어봐야 안다"라며 긍정적인 입장을 밝혔다. 반면 박명수는 "나는 반대다. 학생 때는 공부를 해야 한다. 주식 신경 쓰면 안 된다"라면서 반대 의견을 내 대비를 이뤘다.

anjee85@sportschosun.com