'공무원 아내' 김선태 “협찬 침대, 나만 쓸것”...'곽튜브 논란' 원천 차단

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[스포츠조선 김준석 기자] 전업 유튜버로 전향한 김선태가 최근 곽튜브 아내의 협찬 논란을 완벽히 방어하는 영리한 처세술을 선보였다.

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똑같이 '공무원 아내'를 둔 입장에서 곽튜브가 김영란법 위반 의혹으로 곤욕을 치르자, 침대 협찬을 받으면서도 "오직 나만 쓰겠다"며 가족의 혜택 공유를 원천 차단한 것.

지난 21일 김선태는 자신의 채널에 '시몬스 홍보' 영상을 게시하며 특유의 '리얼 눕방'을 선보였다. 특히 눈길을 끈 것은 제품 사용 범위를 두고 보여준 단호한 태도였다.

그는 "협찬을 받은 것"임을 명확히 밝히며 "이 방은 저만 쓸 거다. 누구도 들어올 수 없고, 심지어 애들도 들어올 수 없는 나만의 프라이빗한 공간"이라고 거듭 강조했다.

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이러한 김선태의 발언은 최근 방송인 곽튜브가 아내의 산후조리원 협찬 혜택을 공유했다가 김영란법 위반 논란에 휩싸인 사례를 염두에 둔 것으로 풀이된다.

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비록 김선태 자신은 이제 공무원 신분이 아닌 유튜버지만, 그의 아내가 여전히 현직 공무원이라는 점을 고려할 때 가족이 협찬 혜택을 함께 누릴 경우 발생할 수 있는 잠재적 논란을 원천 차단하겠다는 계산이다.

똑같은 '공무원 아내'를 둔 입장에서 곽튜브의 논란을 반면교사 삼아 '나만 쓰는 프라이빗 협찬'이라는 새로운 생존 전략을 들고나온 셈이다.

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김선태는 광고 수익에 대해서도 가감 없이 소신을 밝혔다. "돈 벌기 위해 광고를 찍는다"고 솔직하게 고백하며, 기부 활동에 대해서도 "제 이미지가 좋아지려고 하는 것일 뿐, 세금 감면을 위한 것이라는 지적은 '억까'(억지로 까기)"라고 일침을 가했다.

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영상을 접한 누리꾼들은 "공무원 출신이라 법망 피하는 법은 제일 잘 아는 듯", "곽튜브 보고 배운 영리한 협찬법이다", "침대 광고하다 진짜 자는 모습에 홀렸다" 등 뜨거운 반응을 보였다. 해당 영상은 공개 5일 만에 조회수 200만 회를 돌파하며 전업 유튜버로서의 막강한 화력을 입증하고 있다.

narusi@sportschosun.com