투어스 "멤버 전원 성인된 후 첫 컴백…선주문 100만장 넘어 기쁘다"

그룹 투어스(TWS) 미니 5집발매기념 미디어 쇼케이스가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 투어스(TWS)가 컴백 소감을 밝혔다.

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투어스는 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 미니 5집 '노 트래저디(NO TRAGEDY)' 쇼케이스에서 "멤버 전원이 성인된 후 첫 컴백"이라고 했다.

지난해 10월 '오버드라이브'의 '앙탈 챌린지'로 대중성과 화제성을 모두 잡은 투어스가 약 6개월 만에 돌아왔다. 경민은 "제가 이번에 성인이 되면서, 멤버 전원이 성인이 된 후 처음 발표하는 앨범이니 더 기대해 달라"고 컴백 소감을 밝혔다.

신보 '노 트래저디'는 정해진 운명을 기다리지 않고 주체적으로 사랑을 완성해 가는 투어스를 그린 앨범이다. 사랑을 향해 돌진하는 여섯 소년의 '직진 로맨스'가 한층 트렌디한 음악과 퍼포먼스로 생생하게 펼쳐진다.

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영재는 "사랑을 쟁취하려는 적극적이고 능동적인 이야기를 들려드리려고 한다"고 귀띔했다.

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성장한 음악적 역량도 돋보인다. 투어스는 이번 앨범으로 하우스, 알앤비, 붐뱁 힙합, 펑크, 록 등 다채로운 곡 스타일을 아우르며 음악 스펙트럼을 확장시켰다. 기존에 들려주지 않았던 발성과 창법 등을 시도하며 자신들의 무궁무진한 성장 가능성을 증명해 보일 계획이다. 또 도훈, 영재, 한진, 지훈이 직접 작사에 참여해 진정성을 더했다.

지훈은 "기존 저희 모습은 유지한 채, 어떻게 하면 더 신선한 모습을 보여줄지 멤버들과 많은 고민을 했다. 감사하게도 이번 앨범에서 다양한 장르를 기반으로 한 곡들에 도전할 수 있었다"고 말했다.

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타이틀곡 '널 따라가 (유, 유)'를 통해 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 마음을 거침없이 고백한다. "내 세상이야 너는 이제"와 같은 가사가 R&B 감성을 녹여낸 하우스 사운드와 어우러져 세련된 분위기를 선사한다.

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도훈은 "저희 타이틀곡을 처음 들었을 때부터 인상적이었다. 중독성 강한 훅이라 대중분이 많이 좋아해 주실 것 같다"며 '널 따라가'를 처음 들었을 때를 떠올렸다.

무엇보다 '노 트래저디'로 새로 쓸 기록에 관심이 쏠린다. 116만 장(4월 24일 기준)을 기록한 선주문량은 미니 4집 '플레이 하드' 최종 선주문량(64만 8182장)의 두 배 가까운 수치다. 이번 앨범으로 투어스가 첫 '밀리언셀러' 타이틀을 거머쥘지 기대가 모인다.

신유는 "선주문량 100만장 넘어서 깜짝 놀라고 기뻤다. 단순한 숫자가 아니라, 팬분들이 주시는 동기부여라 생각한다. 더 열심히 하겠다"라고 각오를 다졌다.

투어스는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 '노 트래저디'를 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com