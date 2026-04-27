팽현숙 “최양락, 훌라후프 안 돌린다고 7,000만 원 날려…현 가치 1억 빚더미”

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[스포츠조선 정안지 기자] 팽현숙이 최양락의 과거의 한 행동이 7,000만 원 빚으로 돌아왔다고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

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27일 tvN STORY '남겨서뭐하게' 측은 "'나는 톱스타야! 훌라후프 안 돌려!' 톱스타 시절 최양락 폭로하는 팽현숙"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

이날 팽현숙은 자신의 출연료가 3만 8천 원이던 시절 전성기였던 최양락은 행사, 광고 등으로 출연료 2.000만 원, 7,000만 원을 받았다고 밝혔다. 2,000만 원은 현재 가치로 따지면 1억 원이라고.

그러나 팽현숙은 "최양락이 행사에서 잘리고, 광고 촬영을 거부하면서, 촬영 전 이미 사용한 돈을 대출까지 받아 갚아야 했다"고 털어놔 궁금증을 자아냈다.

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먼저 팽현숙은 최양락이 첫 행사에서 잘리게 된 사연을 공개했다. 그는 "행사장에서 누군가 오징어를 던졌고, 결국 멱살을 잡고 싸우다가 짤렸다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 최양락은 "사장이 '내가 당신을 섭외한 건 분위기를 띄우라는 건데 왜 싸우냐'고 소리치더라. 그래서 '나도 안 한다'라고 말한 뒤 나왔다"라며 당시를 회상했다.

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팽현숙은 "당시 행사 출연료로 2,000만 원을 받았다. 지금 가치로 따지면 1억 원은 넘는다. 그래서 결국 그 돈을 다 반납했다"라고 털어놨다.

이어 광고 촬영을 거부한 비하인드도 밝혔다. 팽현숙은 "(최양락이)광고 중 훌라후프를 돌리면서 촬영하는 장면이 있었다. 촬영 전 이미 출연료 7,000만 원을 받았다. 그 돈으로 유학비 보내고 대출, 이자 등을 갚았다"라고 설명했다.

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하지만 촬영 당일 예상치 못한 일이 벌어졌다. 팽현숙은 "촬영 현장에 불만족해하더니 '나는 톱스타다. 훌라후프 안 돌린다'라면서 촬영을 거부하고 가버렸다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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순식간에 광고는 무산됐고, 이미 사용한 출연료는 고스란히 빚으로 돌아왔다. 결국 팽현숙은 "대출받아서 7,000만 원을 갚았다. 정말 미쳤다"라고 당시를 떠올리며 씁쓸함을 드러냈다.

anjee85@sportschosun.com