이영지, 4년 고민한 '눈밑지' 시술 효과 제대로..또렷해진 얼굴 "처음이자 마지막"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 래퍼 이영지가 눈 밑 지방 재배치 시술 후 한층 물오른 미모를 공개했다.

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이영지는 27일 자신의 사회관계망서비스에 "즐거운 하루"라는 짧은 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 이영지는 차 안에서 셀카를 찍으며 밝은 근황을 전했다. 특히 눈 밑 지방 재배치 시술 이후 한층 또렷해진 분위기가 시선을 끌었다.

앞서 이영지는 지난 19일 인천 인스파이어 아레나에서 진행된 세븐틴 유닛 도겸X승관의 'DxS [소야곡] ON STAGE - INCHEON'에 게스트로 등장해 멤버들과 부석순의 '파이팅해야지' 무대를 꾸몄다.

이날 선글라스를 쓴 채 무대에 오른 이영지는 "선배님들 콘서트 오는데 싸가지 없게 선글라스를 끼고 온 게 아니라 며칠 전에 눈 밑 지방 재배치를 했다"며 시술 사실을 고백했다. 이어 "하늘 같은 선배님들 콘서트인데 혹시 오해하실까 봐 말한다"고 밝혔다.

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이후 이영지는 팬 플랫폼을 통해 팬들에게 다시 한번 시술 이유를 설명했다. 그는 "(성형) 조장하려는 거 같아 보일까 봐 말 안 하려고 했다"며 "내 인생 처음이자 마지막이다. 4년 고민하다가 했다"고 밝혔다. 그러면서 "안 피곤한데 피곤하냐고 맨날 물어봐서 그게 늘 고민이었다"며 "이젠 앞으로 아무것도 안 할 것"이라고 덧붙였다.