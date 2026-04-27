투어스 "'앙탈 챌린지' 사랑받을 줄 몰랐다…이번엔 '따룸 챌린지', 아이유와 찍고파"

그룹 투어스(TWS) 미니 5집발매기념 미디어 쇼케이스가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 투어스(TWS)가 '앙탈 챌린지'를 넘겠다는 각오를 다졌다.

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투어스는 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 미니 5집 '노 트래저디(NO TRAGEDY)' 쇼케이스에서 "'앙탈 챌린지' 사랑받을 줄 몰랐다"

라며 "이번에는 '따룸' 챌린지인데, 아이유 선배님과 같이 찍고 싶다"라고 했다.

타이틀곡 '널 따라가 (유, 유)'를 통해 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 마음을 거침없이 고백한다. "내 세상이야 너는 이제"와 같은 가사가 R&B 감성을 녹여낸 하우스 사운드와 어우러져 세련된 분위기를 선사한다.

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지훈은 "사랑에 푹 빠진 투어스를 그려낸 곡이다. 사랑이라는 감정을 이렇게까지 본격적으로 노래에서 얘기한 적은 이번이 처음인 것 같다. 멤버들과 사랑이 뭘까라는 얘기도 나눴다. 이 질문의 답변은 팬분들이 저희를 바라보는 눈빛을 보면서 찾았다"고 곡을 소개했다.

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도훈은 "저희 타이틀곡을 처음 들었을 때부터 인상적이었다. 중독성 강한 훅이라 대중분이 많이 좋아해 주실 것 같다"고 했고, 한진은 "딱 저희 느낌이더라. 투어스의 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다'"며 널 따라가'를 처음 들었을 때를 떠올렸다.

'앙탈 챌린지'를 이을 새로운 트렌드의 탄생도 기대된다. 먼저 '앙탈 챌린지' 인기에 대해서는 영재가 "'앙탈 챌린지'가 그렇게 사랑 받을 줄 몰랐는데, 최선을 다 한 만큼 알아봐 주신 것 같다"고 진단했다.

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이번 '널 따라가'의 '포인트 퍼포먼스'으로는 도훈이 '따룸' 챌린지를 언급하며 "사랑하는 사람을 따라가겠다는 내용을 담았다"고 했고, 신유는 "전작에서는 활기찬 에너지가 포인트라면, 이번에는 절제하는 게 매력이라고 생각한다"고 귀띔했다.

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지훈은 "'따룸' 챌린지라고 중독적인 후렴구에서 나온다. 그런데 단순한 안무 챌린지 뿐만 아니라, 어떤 동작을 따라가는 챌린지가 될 수도 있고, 저희가 여러가지로 변형해서 준비해봤다. 챌린지의 즐거움을 드리고 싶다"라며 "개인적으로 '따룸' 챌린지니 따릉이 자전거와 안전에 유의하면서 챌린지를 찍고 싶다"며 웃었다.

함께 챌린지를 찍고 싶은 아티스트도 꼽았다. 한진은 "아이유 선배님의 노래와 드라마 너무 좋아한다. 아이유 선배님과 챌린지를 찍고 싶다"며 아이유를 향한 팬심을 드러냈다.

투어스는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 '노 트래저디'를 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com