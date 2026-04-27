넥슨, 이용자-크리에이터-게임을 잇는 연결 프로젝트 'N커넥트' 27일 시작

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넥슨은 27일 이용자와 크리에이터, 게임을 더 가깝게 잇는 연결 프로젝트 'N커넥트(N-CONNECT)'의 프리시즌을 시작한다고 밝혔다.

'N커넥트'는 기존의 단발성 캠페인이나 일회성 협업을 넘어, 이용자의 참여와 크리에이터의 활동, 게임 경험이 더 길고 구조적으로 연결될 수 있도록 기획된 프로젝트다. 넥슨은 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP과 함께 크리에이터와 이용자가 넥슨 게임을 중심으로 더 다양한 방송 경험을 만들 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 이를 통해 이용자-크리에이터-게임이 자연스럽게 이어지는 장기적 연결 구조를 만들어간다는 방침이라고 전했다.

크리에이터에게 'N커넥트'는 단순한 노출형 협업을 넘어, 넥슨 게임과 더 다양한 방식으로 연결될 수 있는 새로운 기회를 제공한다. 'N커넥트'에 참여하는 크리에이터는 'N커넥터(N-Connector)'로 불리며, SOOP에서 넥슨 게임을 소재로 자유롭게 방송하고 이용자들과 소통할 수 있다. 넥슨은 이 과정에서 다양한 콘텐츠 시도와 후속 확장을 지원하는 프로그램을 순차적으로 확대해 나갈 계획이며, 활동-성장-임팩트 세 축의 리워드 구조를 통해 크리에이터의 시즌 활동이 장기적으로 이어지도록 설계했다고 전했다.

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이용자에게도 새로운 참여 경험이 제공된다. 이용자는 별도 제공되는 계정 연동 페이지에서 SOOP 계정과 넥슨 게임 계정을 연동한 뒤 'N커넥트'에 참여함으로써, 선호하는 크리에이터의 방송과 넥슨 게임을 더 가깝게 경험할 수 있다. 넥슨은 프리시즌 기간 동안 참여 이용자를 위한 다양한 게임 내 혜택과 프로그램도 순차적으로 선보일 예정이다. 'N커넥트'는 27일 SOOP에서 먼저 오픈되며, 9월까지 약 5개월간 프리시즌으로 운영된다. 넥슨은 이 기간 동안 크리에이터와 이용자의 참여, 반응, 피드백을 바탕으로 운영 구조를 고도화하고, 이후 정규 시즌으로 전환할 계획이다. 치지직은 5월 중 오픈 목표이며, 이후 다양한 플랫폼으로도 확장할 예정이라 넥슨은 전했다.

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넥슨 미디어커넥티드본부 채정원 본부장은 "'N커넥트'는 이용자와 크리에이터, 넥슨이 함께할수록 더 큰 경험을 만드는 프로젝트"라며 "크리에이터의 자유로운 방송과 이용자의 자연스러운 참여가 이어지는 새로운 연결 구조를 통해 더 다양한 방송 경험과 게임의 즐거움을 만들어가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com