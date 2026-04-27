신동엽, 100억대 빚에도 콘돔 사업 중 "아이들에게도 아빠 콘돔 쓰라 해" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 신동엽이 콘돔 사업 근황을 밝혔다.

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27일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 UV 유세윤과 뮤지가 출연했다.

신동엽과 유세윤은 'SNL코리아'를 찍으면서 아이폰 광고를 찍었다고. 신동엽은 "아이폰 광고는 전세계에 똑같은 영상을 보내고 목소리만 그 나라에 맞게 더빙한다. 코믹적인 거여서 세윤이랑 나랑 노래를 부르면서 하는 거였다. 근데 미국 현지랑 연결해서 디렉팅을 하더라"라고 떠올렸다.

이에 유세윤은 "그때 생각해보니까 형이랑 나랑 섹시 코드가 있지 않냐. '이만큼 커졌다' 문구가 있었던 거 같다"고 자신들이 캐스팅됐던 이유를 추측했다.

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신동엽은 "그런 캐릭터 때문에 광고도 찍고. 이름 때문에 광고를 찍은 게 엽떡이다. 1호점이 동대문 엽기떡볶이라 엽떡이었다"고 광고 모델 비하인드를 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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이에 정호철은 "콘돔 광고도 하지 않냐"고 조심스럽게 물었고 유세윤은 "콘돔을 직접 사업을 하는 거 아니냐"고 물었다. 신동엽은 "지금도 하고 있다. 우리 애들한테도 어릴 때부터 콘돔의 중요성을 계속 얘기하고 편의점에 아빠 콘돔이 있으니까 나중에 혹시 쓰게 되면 그걸 쓰면 미세하게 아빠한테 도움이 된다고 한다"고 밝혔다.

그러면서 신동엽은 "주변 아는 사람들이 나는 그래도 못 쓸 거 같다고 한다. 패키지에만 내 얼굴이 있는 건데 콘돔 안에도 내 얼굴이 있는 줄 안다"고 토로했다. 유세윤은 "나도 그런 줄 알았다"고 너스레를 떨었고 신동엽은 "그건 너무하지"라고 기겁했다.

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한편, 신동엽은 엔터 사업 실패와 보증 문제 등으로 100억 원대의 빚을 진 바 있다.

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wjlee@sportschosun.com