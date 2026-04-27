'이범수와 이혼' 이윤진, 발리 떠나 서울 정착…이사한 새 집 공개 "두근두근"

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[스포츠조선 이우주 기자] 통역사 이윤진이 두 아이와 함께 사는 새 집을 공개했다.

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이윤진은 27일 "토지허가-중도금-잔금-전입신고를 마치고 드디어 새로운 보금자리의 문을 열어보는 시간 두근두근. 소을이는 서울에 돌아와 처음 맞는 중간고사를 준비하느라 오늘도 늦은 시간까지 스카에서 열공 중. 다을이와 처음 둘러본 집 혹시라도 아이가 낯설어할까 불편해할까 내심 걱정했는데, 밝고 행복한 다을이의 에너지에 나에게 감정워치가 있었다면 초록색"이라고 밝혔다. 이윤진은 "한창 공부하는 아이 둘의 엄마, 대한민국 40대 여성으로 인생을 리셋한다는 건 괜찮다 다 잘 될 것 이라는 무모함에 가까운 막연한 희망과 매일 마주하는 불안함을 동시에 안고 하루하루를 살아내는 것이 아닐까"라며 "어쨌든 또 다시 시작. 실속윤진으로 거듭나 지혜롭게 또 따뜻하게 새 공간을 가꾸고 채워보려 한다. 소을다을아 우리 또 해보자"고 다짐했다.

함께 공개된 영상 속에는 이윤진이 딸 소을, 아들 다을과 함께 살 서울 집이 담겼다. 이윤진은 지난달 서울에 있는 구축 아파트를 계약했다고 밝히며 인테리어 중인 근황을 밝힌 바 있다. 새 보금자리를 얻은 이윤진 가족은 집안 곳곳을 둘러보며 행복해해 보는 이들도 흐뭇하게 했다.

한편, 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 뒀으나 지난 2024년 이혼소식을 알렸다. 2년 간의 갈등 끝 두 사람은 지난 2월 합의이혼을 했다.

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wjlee@sportschosun.com