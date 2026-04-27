[현장인터뷰] 충격적인 '1위' LG의 3연패...조상현 감독 "PO의 부족은 감독탓, 뼈를 깎는 노력하겠다"

사진=KBL

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[고양=스포츠조선 김대식 기자]조상현 창원 LG 감독은 모든 걸 자신의 탓으로 돌렸다.

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LG는 27일 고양 소노 아레나에서 열린 고양 소노와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 4강 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전에서 80대90으로 패배했다. 3연패를 당한 정규리그 1위 LG의 시즌이 마무리됐다.

조 감독은 "가장 먼저 기대치가 높으셨을 팬들에게 송구하다. 1시즌을 준비하면서 올해처럼 힘들었던 적이 없었는데, 선수들이 정말 노력했다. 다른 시즌만큼 준비하지 못했는데, 정규리그 1위를 해줘서 선수들에게 고맙다. PO에서 나온 부족함은 감독의 능력 부족이다. 제가 뼈를 깎는 노력을 해서 돌아오겠다"고 했다.

1위였던 팀이 4강 PO에서 3연패로 무너질 것이라고는 아무도 예상하짐 못했다. LG의 가장 큰 과제는 무엇일까. "작년에 우승할 때 5명으로 가지고 경기했다. 식스맨이나 백업을 만드는 것이 숙제였다. 목표를 PO에 두고 했는데, 상위권에 있다보니 (정규리그에) 주전을 과하게 썼던 과정에서 백업이 올라오지 못해 아쉬움이 남는다. 부족한 포지션을 파악하고 그래야 외국인 선수 2명 영입을 할 수 있는 시즌에 좋은 위치로 갈 수 있을 것. 나머지 선수들이 올라와야 로테이션이 강해질 것"이라고 돌아봤다.

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양준석의 부재가 3차전에서 드러났다. 세트 플레이가 안정적이지 못했던 LG다. "결국 포인트 가드의 부재였다. 조금 우왕자왕했다. 세팅에서 마음에 들지 않았다. 출전 시간을 주면서 키웠어야 했는데, 그렇지 못한 부분이 PO에서 나왔다. 비시즌에 연습 경기를 일찍 시작할 생각이다. 3점을 너무 많이 허용한 것도 문제다. 더 이상 왈가왈부할 게 없다. 철저히 시즌을 준비하는 방법밖에 없다"고 했다.

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일각에선 4강 PO부터 참가하는 팀들이 경기 감각이 너무 떨어져 오히려 손해를 본다는 의견도 있다. 하지만 조 감독은 "솔직히 핑계다. 준석이의 부상, 마레이의 부상 문제 등이 있었지만 핑계다. PO 준비 과정에서 제가 부족했다. 경기 감각, 컨디션을 더 철저히 챙겼어야 했다. 경험 삼아서 내년에 다시 도전해보겠다"며 다른 이유를 거론하지 않았다.

고양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com