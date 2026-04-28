기안84도 당했다...월400억 벌던 국내4위 ‘불법 왕국’ 사이트 결국 폐쇄

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[스포츠조선 정유나 기자] 국내 최대 규모의 불법 웹툰 공유 사이트로 꼽히던 '뉴토끼'가 돌연 서비스를 종료했다.

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27일 만화·웹툰 업계에 따르면 뉴토끼 운영자는 이날 사이트를 통해 "서비스를 종료한다"고 공지했다. 이어 "서비스 이용 과정에서 생성된 모든 데이터는 일괄 삭제된다"고 밝혔으며, "본 페이지는 금일 자정까지 유지된 후 자동으로 폐쇄된다"고 설명했다.

또한 운영자는 "향후 서비스를 재개할 계획이 전혀 없다"며 "이후 (뉴토끼, 마나토끼, 북토끼와 같은) 유사한 이름을 사용하는 모든 사이트는 본 서비스와 무관한 사칭 사이트니 주의하시기 바란다"고 강조했다.

이 같은 결정은 정부의 저작권 침해 사이트 강경 대응을 앞둔 시점과 맞물리면서, 업계에서는 사실상 압박에 따른 선제적 폐쇄로 해석하고 있다.

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뉴토끼는 2018년부터 운영되며 웹툰(뉴토끼), 웹소설(북토끼), 일본 만화(마나토끼) 등 다양한 콘텐츠를 무단으로 유통해왔다. 이 과정에서 기안84 등 인기 작가들의 작품이 불법으로 공유되며 대표적인 저작권 침해 사이트로 지목돼 왔다.

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업계에서는 해당 사이트가 월 약 400억 원에 달하는 부당 수익을 올린 것으로 추산하고 있다.

뉴토끼는 2026년 3월 기준 약 1억 1,600만 방문을 기록하며 국내 전체 웹사이트 트래픽 4위에 오른 것으로 나타났다.

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jyn2011@sportschosun.com