김대성, 16세 母 원치 않은 임신 고백...충격 가정사 "42년만에 만났는데" (이호선상담소)

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[스포츠조선 김수현기자] 트로트 가수 김대성이 안타까운 가정사와 42년 만에 만난 어머니와의 사연을 털어놓으며 시청자들의 마음을 울렸다.

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28일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에서는 심리상담가 이호선 교수가 '나를 파괴하는 거짓말쟁이들'이라는 주제로 강연을 진행했다.

이날 김대성은 30대가 되어서야 처음으로 어머니의 존재를 알게 됐다고 고백했다.

그는 "엄마에 대한 정보는 사진뿐이라 언젠가는 연락이 오겠지 생각했다"며, 이후 42년 만에 어머니를 만나게 됐다고 밝혔다.

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하지만 간절한 기대와 달리 현실은 냉혹했다. 김대성은 "엄마와 아들로서 못했던 시간을 함께하고 싶었지만 뵙지 못하는 상황"이라며 "나는 엄마가 내 편일 줄 알았는데 '내가 괜히 나타났나'라는 생각이 들었다"고 속상한 심경을 전했다.

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이어 그는 자신의 출생 배경에 대해 "태어나자마자 외할머니가 어머니를 데리고 떠나면서 저는 친할머니 손에서 자랐다"며 "어머니는 16세에 원치 않은 임신으로 저를 낳으신 것으로 알고 있다"고 밝혀 충격을 안겼다.

아버지와도 함께 살지 못했던 그는 "아버지는 명절에만 오셨고, 저는 할머니와 친척들 손에서 자랐다"고 말했다. 또한 "삼남매 모두 어머니가 다르다"며 뒤늦게 알게 된 가족사를 전했다.

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이후 '아침마당'을 통해 어머니를 찾은 김대성은 발신자 표시 제한 전화로 어머니와 연락이 닿았고, 행사차 방문한 지역에서 처음으로 어머니를 만났다고 회상했다. 그는 "보자마자 울고 싶었지만 참았다"며 "어머니도 강하게 버티시는 모습이었다"고 전했다.

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어머니는 "잘 커줘서 고맙다"고 말했지만, 이후 상황은 다시 엇갈렸다. 김대성은 "어머니가 현재 가정 때문에 더 이상 연락하지 말자고 하셨다. 그때 하늘이 무너지는 기분이었다"고 털어놨다. 이후 조심스럽게 연락을 이어갔지만 결국 끊겼다고 밝혔다.

또한 그는 아버지와의 관계에 대해서도 "새어머니가 '아버지가 돌아가셨다'고 했지만 확인해보니 거짓말이었다"고 말해 충격을 더했다.

부모에 대한 결핍으로 심리적 어려움도 겪고 있다는 김대성은 "관계를 이어가야 할지 끊어야 할지 모르겠다"며 상담을 요청했다.

이에 이호선 교수는 "어머니가 찾을 때까지 기다리고, 스스로를 지켜줄 보호자가 돼야 한다"며 "결혼을 통해 아버지와 남편의 역할을 경험하면 더 이상 엄마를 찾아 헤매지 않게 될 것"이라고 조언했다.

shyun@sportschosun.com