강소라, ♥한의사 남편의 육아법 공개…"아이들 공진단·경옥고 먹어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강소라가 한의사 남편과의 특별한 자녀 건강 관리법을 공개해 화제다.

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28일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에 출연한 강소라는 육아와 결혼 생활에 대한 비하인드 스토리를 가감 없이 털어놨다.

특히 눈길을 끈 것은 두 딸을 향한 남다른 건강 관리 방식이었다.

강소라는 현재 두 딸의 일상에 대해 "남편이 한의사라 유기농과 자연 건강법에 굉장히 신경을 많이 쓴다"며 "집에 과자가 아예 없다. 아이들이 간식 대신 공진단과 경옥고를 먹는다"고 밝혀 현장을 놀라게 했다.

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한의사 가문다운 '넘사벽' 건강 식단에 출연진들은 감탄을 금치 못했다는 후문이다.

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또한 강소라는 이날 방송에서 지금의 완벽한 몸매와는 180도 다른 반전 과거도 고백했다.

그는 "과거 살집이 워낙 있어 70kg대까지 나갔었다"며 "고교 시절 한국체대 앞을 지나가면 학생인 줄 알고 경비 아저씨가 잡을 정도였다"고 너스레를 떨어 폭소를 유발했다.

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혹독한 다이어트를 거쳐 현재의 미모를 완성했다는 그는 "살을 빼고 방송에 나오니 동창들이 내 본명을 보고도 나인 줄 모르더라"며 웃픈 일화를 덧붙였다.

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남편과의 초고속 러브스토리도 공개됐다. 강소라는 "사귄 지 15일 만에 프러포즈를 받았다"며 남편의 직진 본능을 인증했다.

이에 동료들은 "남편이 정말 고단수다", "강소라를 놓치기 아까웠던 것 같다"며 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 강소라는 지난 2020년 연상의 한의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있으며, 최근 개인 유튜브 채널과 예능 출연을 통해 소탈한 매력을 뽐내고 있다.

narusi@sportschosun.com