김기방 밀어내고 문상훈? '콩콩' 제주도 촬영 포착...원년 멤버 증발에 '불화설' 솔솔

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[스포츠조선 김준석 기자] 나영석 PD의 필승 예능 조합으로 불리는 '콩콩' 시리즈가 제주도 촬영 목격담으로 화려한 귀환을 알렸다.

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하지만 원년 멤버 김기방의 부재와 새로운 얼굴 문상훈의 등장에 팬들 사이에서는 '불화설'까지 제기되며 뜨거운 설왕설래가 이어지고 있다.

최근 중국 SNS 웨이보와 국내 온라인 커뮤니티에는 제주도에서 촬영 중인 tvN 새 예능 '콩콩' 시리즈의 목격 사진이 잇따라 게재됐다.

사진 속에는 고정 멤버인 배우 김우빈, 이광수, 도경수가 장화를 신은 채 제주도의 한 마트에서 진지하게 장을 보는 소탈한 모습이 담겼다.

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하지만 정작 팬들의 시선을 강탈한 것은 이들 곁에 선 '의외의 인물'이었다.

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원년 멤버 김기방 대신 유튜버 겸 배우 문상훈이 포착된 것. 노란색 모자를 쓰고 멤버들과 나란히 장화를 신은 문상훈은 이미 현장에 완벽히 녹아든 모습으로 눈길을 끌었다.

화제성만큼이나 우려의 목소리도 높다. 2023년 '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다'(콩콩팥팥) 당시 맏형으로 활약했던 김기방의 모습이 연이은 스핀오프 시리즈에 이어 이번 제주도 촬영에서도 보이지 않기 때문이다.

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김기방은 앞서 '콩콩밥밥', '콩콩팡팡' 시리즈에서도 연달아 제외된 바 있다.

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이에 일부 네티즌들 사이에서는 "문상훈이 김기방의 자리를 꿰찬 것이냐", "일언반구 없이 원년 멤버가 증발한 이유가 궁금하다", "멤버들 사이에 말 못 할 불화가 있는 것 아니냐"는 추측이 쏟아지고 있다.

특히 연예계 대표 절친 모임으로 알려진 이들이기에 김기방의 반복되는 부재가 단순한 스케줄 문제를 넘어선 것이 아니냐는 의구심이 커지는 모양새다.

한편, 이번 새 시리즈는 제주도에서 가축을 돌보는 콘셉트로 진행되는 것으로 알려졌다. 농사, 구내식당 운영, 해외 탐방을 거쳐 제주도 가축 돌보기에 나선 멤버들의 좌충우돌 케미와 베일에 싸인 멤버 구성의 진실은 새 '콩콩' 시리즈 본방송을 통해 확인할 수 있을 전망이다.

narusi@sportschosun.com