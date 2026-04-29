김다영 폭로 "♥배성재와 안정적인 결혼 생활일 거라 생각할텐데..이상한 일 벌어져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배성재·김다영이 '동상이몽'의 새로운 운명 부부로 합류한다.

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28일 SBS '동상이몽 2-너는 내 운명'은 예고편을 통해 배성재·김다영 부부의 신혼 일상을 공개했다.

예고편에서 배성재와 김다영은 신혼부부답게 아침까지 침대에서 떨어지지 않은 채 꼭 붙어 애정을 드러냈다.

서재에서는 김다영이 배성재의 뱃살을 만지며 장난을 쳤고, 주방에서도 두 사람은 진한 포옹을 나누며 아낌없이 애정을 표현했다.

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그러나 두 사람은 금세 떨어져 각자의 공간에서 시간을 보냈다. 배성재는 방에서 홀로 게임에 몰두했고, 김다영은 거실에서 차를 마시거나 운동을 하며 여유를 즐겼다.

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그런가 하면 김다영은 신혼집의 평화를 깨는 의문의 침입자를 폭로해 눈길을 끌었다. 그는 "안정적인 결혼 생활을 하고 있겠거니라고 보통은 생각하시는 거 같은데 우리 집에서 뭔가 밤마다 이상한 일이 벌어지는 거 같다"고 말했다.

이어 "심증은 있는데 증거가 없다. 물증이 없어서 현장을 발각해주시면 어떨까 싶다"고 덧붙여 궁금증을 자아냈다.

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한편 배성재와 김다영은 14세 나이 차이를 극복하고 지난해 5월 결혼식 없이 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐다.