'5월 결혼' 박은영, 손종원 깜짝 브라이덜 샤워에 감동 "진짜 무해한 사람"

[스포츠조선 조윤선 기자] 박은영 셰프가 유튜브 채널에 가장 초대하고 싶은 인물로 손종원 셰프를 꼽았다.
28일 유튜브 채널 '밥은영'에는 '남편 밥 해줄 때보다 좋네요. 서로의 성덕 구교환X박은영 이 둘의 만남 너무 기쁘다'라는 제목으로 영상이 공개됐다.
영상에서 박은영은 주변에 유튜브를 시작한다는 이야기했느냐는 질문에 "이야기 안 했다. 그런 걸 이야기함으로써 받는 질문들을 별로 안 좋아해서 '아무것도 안 한다'고 속인다"고 답했다. 이어 "그런데 풍 셰프님이 물어봤다. '유튜브 채널 오픈한다고 들었는데 왜 말을 안 하냐'고 하더라. 어떻게 아셨는지 놀랐다"고 말했다.
박은영은 유튜브 채널에 모시고 싶은 셰프를 묻자 "진짜 하나같이 다 모시고 싶다. 항상 '냉장고를 부탁해'에서는 서로 할퀴고 헐뜯느라 바빠서 15분 만에 할 때 허점들이 많이 보인다. 진짜 각 잡고 하면 놀랄 텐데 이런 거를 한 번씩 보여주고 싶어서 셰프님들 한 분 한 분 다 모시고 싶긴 하다"고 답했다.
가장 초대하고 싶은 셰프로는 손종원 셰프를 꼽았다. 박은영은 "손종원 셰프는 인간 자체가 진짜 무해한 사람이다. 쉬는 시간 중간중간에도 따스함과 매너가 몸에 배신 분"이라며 "방송에서 나오는 모습이 다 진짜다. 이걸 더 많은 분들이 알아야 된다"고 전했다.
제작진이 "브라이덜 샤워도 해주셨더라"고 하자, 박은영은 "'밥 먹으러 한번 와야지'라고 해서 간 건데 그렇게 준비해 주셔서 깜짝 놀랐다. 서프라이즈 해주시는지 몰랐다"며 고마움을 드러냈다.
또 예비 신랑에게 유튜브 채널 개설 소식을 밝혔느냐는 질문에는 "말 안 했다. 많은 질문과 관심받는 걸 힘들어해서 말하지 않았다"고 답했다.
한편 박은영은 오는 5월 서울 중구 신라호텔에서 의사인 연인과 백년가약을 맺는다.