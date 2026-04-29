[공식] '이숙캠' 진태현 빈자리, 이동건이 채우나.."제안받고 검토 중"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이동건이 JTBC '이혼숙려캠프' 출연을 검토 중인 것으로 알려졌다.

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소속사 더블유플러스엔터테인먼트 관계자는 29일 "'이혼숙려캠프' 출연을 제안받은 것은 맞다"면서도 "아직 출연을 결정한 상태는 아니다"라고 밝혔다.

앞서 지난 27일 '이혼숙려캠프' 측은 진태현의 하차를 공식화했다. 제작진은 "프로그램 변화 차원에서 결정된 사안"이라며 약 2년간 이어진 프로그램 흐름에 변화를 주기 위한 선택이라고 설명했다.

이에 진태현 역시 지난 28일 자신의 SNS를 통해 손편지를 공개하며 하차 심경을 전했다. 그는 "매니저를 통해 제작진의 하차 관련 설명과 결정을 듣게 됐다"며 "4월 초 마지막 녹화를 끝으로 프로그램을 떠나게 됐다"고 밝혔다.

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진태현은 이어 "제 삶의 경험이 한정적이고 주관적이라 조언을 하는 동안 늘 고민과 걱정이 많았다"면서도 "25년 연예인 생활 중 어떤 촬영보다 진정성 있게 임했다"고 전하며 프로그램에 대한 애정을 드러냈다.

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진태현은 2024년 8월부터 '이혼숙려캠프'에서 가사조사관으로 활약하며 부부 갈등 상황 속 현실적인 조언과 공감 어린 태도로 시청자들의 호응을 얻어왔다. 특히 갑상선암 진단 이후에도 제작진이 복귀를 기다리며 의리를 지킨 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다.

다만 서장훈, 박하선 등 다른 출연진은 그대로 프로그램에 참여하는 가운데, 진태현만 하차하게 된 배경과 통보 과정이 매니저를 통해 전달됐다는 사실이 알려지며 일부 논란도 이어지고 있다.

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이 가운데 이동건이 후임 MC로 합류할지 여부에 관심이 쏠리고 있다. 현재는 출연 제안을 받은 단계로, 최종 합류 여부는 아직 결정되지 않았다. 제작진 역시 후속 MC에 대해서는 추후 공개하겠다는 입장이다.