연예인 태운 ‘명물 택시기사’ 두 얼굴...여중생 성추행 의혹 퍼지자 '살인미수' 돌변

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[스포츠조선 박아람 기자] 연예인까지 태우며 독특한 콘셉트의 택시로 이름을 알린 50대 택시기사가 동료 기사를 흉기로 찌르는 사건이 발생했다.

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28일 JTBC '사건반장' 보도에 따르면 20대 택시기사 A씨는 지난 27일 새벽 1시쯤 울산 남구 한 건물 앞에서 50대 택시기사 B씨가 휘두른 흉기에 찔렸다.

B씨는 택시 내부에 조명과 마이크 등을 설치해 방송에도 출연하고, 연예인을 태운 이력까지 있는 등 지역에서 '이색 택시기사'로 알려진 인물이다.

이번 사건의 배경에는 일주일 전쯤 불거진 성추행 의혹이 있었다. 제보에 따르면 B씨는 여중생 승객 2명을 태운 상태에서 "예쁘게 생겼다"며 손을 잡고 놓지 않거나 볼을 꼬집는 등 부적절한 행동을 했고, "우리 집에 와서 라면 먹고 가라" 등의 발언도 한 것으로 전해졌다.

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이후 해당 의혹이 지역 택시기사들 사이에 퍼졌고, B씨는 이를 A씨가 유포했다고 의심하며 갈등이 깊어진 것으로 알려졌다.

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사건 당일 두 사람은 현장에서 대치했고, 언쟁 끝에 B씨가 A씨의 옷을 붙잡은 뒤 흉기를 휘둘렀다. A씨는 목과 복부를 다쳐 병원으로 이송돼 봉합 수술을 받았다.

범행 이후에도 갈등은 이어졌다. B씨는 A씨에게 "너 나가면 알지?"라는 내용의 협박성 메시지를 보냈고, A씨가 이를 협박이라고 답하자 B씨는 "썩을 놈들, 우습네"라고 되받아쓴 것으로 전해졌다.

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B씨는 현장 출동한 경찰에 긴급 체포됐다. 경찰 조사에서는 "A씨가 자신을 무시해 기분이 나빴다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

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경찰은 B씨에 대해 살인미수 혐의로 구속영장을 신청하고, 정확한 사건 경위와 범행 동기를 조사하고 있다.

tokkig@sportschosun.com