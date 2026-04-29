"충격!" 토트넘 진짜 망했다 '엑소더스' 위기…FC바르셀로나 미쳤다, 미키 판 더 펜→크리스티안 로메로 '5명' 영입 정조준

[스포츠조선 김가을 기자]토트넘(잉글랜드)에 '날벼락'이 떨어졌다. '스페인 명문' FC바르셀로나가 토트넘 선수 5명 영입을 계획 중이다.
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영국 언론 스포츠바이블은 29일(이하 한국시각) '토트넘의 미래가 위태로워졌다. 아직 경기는 남았지만, 상황은 암울해 보인다. 이제 토트넘 주변은 유럽 전역에서 온 상어들을 끌어들이기 시작했다. 특히 FC바르셀로나는 토트넘 선수 여러명의 상황을 주시하는 것으로 알려졌다'고 보도했다.
토트넘은 최악의 시간을 보내고 있다. 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 8승10무16패(승점 34)를 기록했다. 20개 팀 가운데 18위에 머물러있다. 지난 시즌 유로파리그(UEL) 우승팀인 토트넘은 불과 한 시즌 만에 강등권으로 추락했다. 토마스 프랑크, 이고르 투도르에 이어 로베르토 데 제르비 감독이 팀을 이끌고 있다. 올 시즌에만 세 명의 사령탑이 벤치를 지키는 셈이다.
스포츠바이블은 '토트넘이 강등되면 팀은 의심할 여지 없이 최고의 선수를 유지하는 데 어려움을 겪을 것이다. 막대한 임금 삭감 조항이 시행될 것'이라고 했다.
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이 매체는 스페인 언론의 보도를 인용해 'FC바르셀로나는 미키 판 더 펜과 크리스티안 로메로를 포함해 토트넘 선수 5명을 모니터링하고 있다. 판 더 펜과 로메로는 올 시즌 EPL 21경기를 함께 뛰었다. 그러나 부상 등으로 이탈하며 올 시즌 토트넘 몰락의 큰 원인 중 하나가 됐다. 특히 판 더 펜은 FC바르셀로나의 주목을 받고 있다. 이 밖에 루카스 베리발, 페드로 포로, 사비 시몬스 등의 이름이 오르내린다'고 전했다.
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한편, 토트넘은 5월 4일 애스턴 빌라와 대결한다. 스포츠바이블은 '최근 데얀 쿨루셉스키가 복귀하는 등 팀은 활기를 띠게 됐다. 제임스 매디슨도 복귀하며 팬들을 열광시켰다'고 덧붙였다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
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