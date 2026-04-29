"충격!" 토트넘 진짜 망했다 '엑소더스' 위기…FC바르셀로나 미쳤다, 미키 판 더 펜→크리스티안 로메로 '5명' 영입 정조준

Sunderland's Congolese midfielder #27 Noah Sadiki (L) vies with Tottenham Hotspur's Dutch defender #37 Micky van de Ven (R) during the English Premier League football match between Sunderland and Tottenham Hotspur at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on April 12, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 18, 2026 Tottenham Hotspur's Micky van de Ven applauds fans after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS. REFILE - CORRECTING EVENT

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[스포츠조선 김가을 기자]토트넘(잉글랜드)에 '날벼락'이 떨어졌다. '스페인 명문' FC바르셀로나가 토트넘 선수 5명 영입을 계획 중이다.

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영국 언론 스포츠바이블은 29일(이하 한국시각) '토트넘의 미래가 위태로워졌다. 아직 경기는 남았지만, 상황은 암울해 보인다. 이제 토트넘 주변은 유럽 전역에서 온 상어들을 끌어들이기 시작했다. 특히 FC바르셀로나는 토트넘 선수 여러명의 상황을 주시하는 것으로 알려졌다'고 보도했다.

토트넘은 최악의 시간을 보내고 있다. 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 8승10무16패(승점 34)를 기록했다. 20개 팀 가운데 18위에 머물러있다. 지난 시즌 유로파리그(UEL) 우승팀인 토트넘은 불과 한 시즌 만에 강등권으로 추락했다. 토마스 프랑크, 이고르 투도르에 이어 로베르토 데 제르비 감독이 팀을 이끌고 있다. 올 시즌에만 세 명의 사령탑이 벤치를 지키는 셈이다.

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Tottenham Hotspur - Stadium of Light, Sunderland, Britain - April 12, 2026 Tottenham Hotspur's Cristian Romero looks dejected as he is substituted off after sustaining an injury REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Argentina's defender #13 Cristian Romero controls the ball during a friendly football match between Argentina and Zambia at La Bombonera stadium in Buenos Aires on March 31, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

스포츠바이블은 '토트넘이 강등되면 팀은 의심할 여지 없이 최고의 선수를 유지하는 데 어려움을 겪을 것이다. 막대한 임금 삭감 조항이 시행될 것'이라고 했다.

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이 매체는 스페인 언론의 보도를 인용해 'FC바르셀로나는 미키 판 더 펜과 크리스티안 로메로를 포함해 토트넘 선수 5명을 모니터링하고 있다. 판 더 펜과 로메로는 올 시즌 EPL 21경기를 함께 뛰었다. 그러나 부상 등으로 이탈하며 올 시즌 토트넘 몰락의 큰 원인 중 하나가 됐다. 특히 판 더 펜은 FC바르셀로나의 주목을 받고 있다. 이 밖에 루카스 베리발, 페드로 포로, 사비 시몬스 등의 이름이 오르내린다'고 전했다.

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한편, 토트넘은 5월 4일 애스턴 빌라와 대결한다. 스포츠바이블은 '최근 데얀 쿨루셉스키가 복귀하는 등 팀은 활기를 띠게 됐다. 제임스 매디슨도 복귀하며 팬들을 열광시켰다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com