"지금도 하고 싶어" 손민수, 쌍둥이 출산 후 '성욕' 고백...♥임라라 "아무 생각 안 나"

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[스포츠조선 조민정 기자] 쌍둥이 육아에 한창인 '엔조이커플' 손민수·임라라 부부가 출산 이후 달라진 현실과 부부 관계에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

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최근 공개된 '유뷰녀회' 유튜브 영상에서 두 사람은 난임과 시험관 시술, 쌍둥이 임신과 출산 과정, 그리고 육아 이후의 변화를 가감 없이 전했다.

특히 아이 출산 이후 부부 사이의 거리감에 대한 현실적인 이야기가 공감을 모았다.

영상 중 크리에이터 '해리포터(윤규상)'은 "이렇게 (육아)생활을 하다 보면 옛날 둘만의 로맨틱하던 때가 그립지 않나"라고 물었다. 이에 임라라는 "저희는 진짜 자신 있었다" "애기 낳아도 평생 로맨틱할 거라고"라고 답했다. 그러나 그는 "정말 쉽지 않더라. 부부들끼리 다시 로맨틱하게 되는지 저희도 궁금하다"고 털어놨다. 이에 손민수는 "공간도 없고 방법도 없다"고 현실적인 상황을 전했다.

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대화는 이어졌다. 해리포터는 "오랫동안 쉬면 좋지 않다고 생각한다 노력해서라도 기간을 정해야 한다"고 조언했다. 그러면서 "나는 홍현희 선배로부터 '요즘 하니?'라는 말까지 듣는다"라고 언급해 웃음을 안겼다.

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홍현희는 "지금 힘들 때다. 임라라가. 여자는 모성애가 생기면 아이에게 집중이 된다"고 설명했고 임라라 역시 "진짜 아무 생각이 안 든다"고 공감했다.

이에 손민수는 "나는 지금도 하고 싶어"라고 말해 현장 분위기를 웃음바다로 만들었다. 해리포터는 "이런 자세가 좋은 거다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.

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한편 손민수·임라라 부부는 유튜브 채널과 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등을 통해 쌍둥이 육아 일상을 공개하며 소통을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com