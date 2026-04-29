랄랄, '눈밑지' 두 달 만에 부작용 토로 "다크서클 더 잘보여"

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[스포츠조선 김소희 기자] 크리에이터 랄랄이 코 성형 재수술 후 달라진 만족감을 전했다.

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랄랄은 28일 자신의 계정에 "인상은 비슷한데 코 들리고 짧았던 게 좀 잡힌 거 같아요. 살은 전이나 후 똑같이 안 빠진 상태"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 랄랄은 재수술한 코를 확인하며 여러 각도로 얼굴을 살펴보는 모습이다. 그는 거울을 보며 만족스러운 반응을 보였다.

랄랄은 "이게 필터 하나도 안 한 건데 코가 잘 자리 잡은 거 같지 않냐"면서 "이제 좀 제 코 같다. (그 전엔) 남의 코 사다 붙인 거 같았는데 이제 제 코 같지 않냐"라고 말하며 달라진 코 라인에 대한 만족감을 드러냈다. 자연스럽게 자리 잡은 콧대가 시선을 끈다.

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또한 눈밑지방재배치 시술 후기도 솔직하게 전했다. 그는 "눈밑지는 눈 밑에 울퉁불퉁한 걸 잡아줘서 좋다"면서도 "원래는 눈 밑이 파여 있어서 음영이 졌는데, 그게 채워지니까 다크서클이 더 잘 보인다"라고 털어놨다.

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한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다. KBS2 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약 중이다. 그는 지난 2월 코 수술과 눈 밑 지방 재배치 수술 사실을 솔직하게 밝히며 화제를 모은 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com