‘합숙맞선’ 상간녀 지목 A씨 “JTBC 잘못 인정...악플 100건 고소” [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] '합숙맞선'에 출연한 한 여성이 자신을 둘러싼 상간녀 의혹에 대해 다시 한 번 입장을 밝혔다.

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A씨는 29일 장문의 글을 통해 "갑작스럽게 발생한 일로 혼란스러운 상황에서 대응이 미흡했던 점과 논란을 일으킨 점에 대해 죄송하다"고 사과했다. 이어 "이번 사안으로 제기된 허위사실 유포와 명예훼손, 손해배상 피해에 대해서는 권리 보호를 위해 민·형사상 대응을 진행 중"이라고 밝혔다.

또한 "문제가 된 JTBC 프로그램은 사실관계를 충분히 반영하지 않은 일방적인 내용으로 방송됐다"며 "현재 해당 영상은 삭제 및 재업로드 금지 조치가 이뤄졌고, 관련 기사도 정리된 상태"라고 설명했다. 아울러 제작진이 합의를 요청해온 상황이라고 덧붙였다.

A씨는 향후 법적 대응 계획도 언급했다. 그는 "5월부터 제보자 및 관련 인물들에 대한 재판과 소송 절차가 진행될 예정"이라며 "악성 댓글과 게시물 약 100여 건에 대해서도 고소를 진행 중"이라고 밝혔다.

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앞서 A씨는 다른 입장문에서도 "최근 잘못된 정보가 퍼지며 나와 가족을 향한 공격이 이어지고 있다"며 "방송 인터뷰에 동의하거나 개인정보 공개에 동의한 적이 없음에도 내용이 왜곡됐다"고 주장한 바 있다.

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그는 "현재 법무법인을 선임해 법적 타당성을 검토 중이며, 무분별한 이슈 확산에 대해 대응할 것"이라며 "왜곡된 사실이 반복적으로 확대되는 상황이 유감스럽다"고 전했다. 다만 불륜 의혹에 대해서는 구체적인 해명을 하지 않은 채 "알고 있는 사실과 다소 차이가 있다. 소명할 내용이 있으니 기다려달라"고만 밝혔다.

한편 JTBC '사건반장'은 "전 남편의 불륜 상대로 지목된 여성이 연애 예능 프로그램에 출연했다"는 제보 내용을 보도하며 관련 논란을 다뤘다. 제보자는 남편의 외도 정황을 언급하면서, 상간녀로 지목된 인물이 해당 방송에 출연했다고 주장했다.

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제보에 따르면 남편과 해당 여성은 부정한 관계를 맺어왔고, 법원은 이를 인정해 남편과 상간녀에게 각각 위자료 지급 판결을 내린 것으로 전해졌다.

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이에 대해 A씨는 "현재 알려진 내용은 사실과 다르다"며 "판결문을 받은 적도 없고 해당 사안과 무관하다"고 반박했다.

제작진은 논란이 불거지자 "출연자의 과거 이력 관련 내용을 인지했다"며 "사실관계 확인을 요청했으나 답변을 받지 못했다"고 밝혔다. 이어 "해당 출연자의 분량은 전면 삭제하고 남은 회차에도 반영하지 않겠다"고 설명했다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

갑작스럽게 발생한 이번 일로 인해 어떻게 대응해야 할지

혼란스러운 상황 속에서 대처가 미흡했던 점,

그리고 그 과정에서 논란을 일으키게 된 점에 대해

먼저 죄송하다는 말씀드립니다.

아울러 이번 사안으로 인해 발생한

허위사실 유포, 명예훼손 및 손해배상 피해에 대해서는

제 권리 보호를 위해 민·형사상 절차 대응을 진행 중입니다.

현재 본 사안과 관련된 문제의 JTBC 프로그램은

사실관계를 충분히 반영하지 않은 채

일방적인 내용으로 방송되었고

이어 방송 잘못을 인정하였습니다.

*해당 영상은

방송국에서 전면 삭제 및 재업로드 금지 조치가 이루어진 상태이며

관련 기사 또한 정리되었습니다.

또한 해당 프로그램 측에서는 원만한 합의를 요청해온 상태입니다.

5월부터는 제보자 및 관련 인물들에 대한 재판과 소송 절차가 순차적으로 진행될 예정입니다.

결과에 대해서도 직접 말씀드리고 싶지만,

소송 특성상 마무리 시점을 정확히 말씀드리기 어려운 상황이기에 현재 진행 상황을 먼저 정리하여 전달드리게 되었습니다.

또한 1차 입장문을 통해 말씀드렸던

도를 넘는 악성 댓글 및 게시물에 대해서도

현재 약 100여 건 이상의 고소가 진행되고 있습니다.

*지역 맘카페, 유튜버 , 인스타그램, 스레드, 블로그, 틱톡 등 각종 커뮤니티 및 SNS에 삭제되지 않은 게시물에 대해 2차로 안내드립니다.

단순 후기나 개인적인 의견의 형식을 띠고 있더라도,

저를 지속적으로 소비·상품화하거나 수익화 콘텐츠로 이용하며

여론몰이를 조장한 행위에 대해서는 책임을 묻고자 합니다.

**관련 자료는 PDF 파일, 녹화본, 캡처본, 회원제 커뮤니티 및 후원 플랫폼 자료 등을 포함하여 아이디,날짜 등 충분히 확보 및 보관 중입니다.

< 기간 2026.05.01 ---2026.05.07 입니다 > 참고부탁드립니다

지정된 기간 내 삭제 시 선처를 고려하겠으나,

이후에도 동일한 문제 발생 시 강경하게 대응할 예정입니다.

이번 일로 인해 느꼈던건

제가 상상이상으로 많은 사랑과 관심을 받고있었구나 라는 점입니다.

연프 최고시청률도 찍어보고, 또한 애칭의 별명도 지어주시고 태파민, 플러팅녀, 운명론가, 데일밴드녀, 등 그외에도 정말이지 말로는 다 표현할수 없을만큼 많은 관심과 사랑 감사드립니다

재밌는이야기가 많이 남아있지만 이를 뒤로하고

끝까지 믿고 응원해주신 팬분들과 불편함과 실망감을 느꼈을 분들에게도 진심으로 죄송하고 감사한 마음입니다.

힘든 시간 동안 곁에서 지켜봐 주신 친구들, 지인분들, 동료분들, 고객님들, 그리고 도움 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 그리고 제일 사랑하는 엄마를 비롯해 가족들까지, 늦더라도 한 분 한 분 감사한 마음을 전할 수 있도록 하겠습니다.

저는 대한민국의 한 개인으로서 제 권리와 명예를 지키기 위해 앞으로 발생하는 모든 사안에 대해 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

더 이상의 추가 입장은 없으며, 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.