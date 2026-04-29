양상국, 유재석 보자마자 "나 이제 스탄가?"...왕세자룩 입고 '위풍당당'('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 양상국이 '유퀴즈' 출연에 "나 이제 스탄가?"라고 말해 웃음을 안겼다.

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29일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "제 2의 전성기 '김해 왕세자' 양상국, 그동안 묵묵히 견뎌온 시간과 아버지를 떠올리며 전하는 이야기"라는 제목의 예고편이 공개됐다.

영상 속 양상국은 "'유퀴즈' 연락받고 처음에 어땠냐"라는 질문에 "이제 스탄가?"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

그는 "'유퀴즈'를 나온다는 건 이 시점에서 가장 이슈가 되는 분이나 저명인사, 추앙 받는 종교인 정도 돼야 나오더라"라면서 "그런데 '유퀴즈'가 불러줬다는 건 예능인으로서 웃기다는 게 아니라 이 시점에서 전 국민이 나를 보는구나(나를 봐주고 있다는 의미 같았다)"라고 말해 눈길을 끌었다.

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또한 양상국은 웃음 뒤 숨겨두었던 아버지에 대한 이야기를 털어놨다. 택시 기사였던 아버지가 4년 전 뇌경색으로 투병하던 중 코로나19 확진으로 인해 하루 만에 세상을 떠나셨다고.

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양상국은 "아버지가 돌아가셨는데 어머니가 코로나19에 걸리다 보니까 격리를 들어가셨다. 한평생을 같이 산 남편의 장례를 볼 수 없었다. 형은 미국에 출장을 가 있었다"며 "나 혼자 아버지 장례식을 치렀다. 참 힘들더라"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

무엇보다 그를 가장 힘들게 했던 기억은 아버지의 마지막 모습이었다. 양상국은 "아버지 마지막 가시는 길인데 비닐 팩에 싸여 가신게 마음이 아프더라"라며 코로나19 감염 여파로 인해 수의조차 입혀 드리지 못했던 당시를 떠올리며 눈물을 흘렸다.

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anjee85@sportschosun.com