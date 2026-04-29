진태현 돌연 하차→이동건, 후임 부담감 떨칠까..."이혼 경험 어떻게 풀어낼지가 관건"[SC초점]

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[스포츠조선 조민정 기자] JTBC '이혼숙려캠프'가 출연진 교체라는 변화를 맞은 가운데 프로그램의 무게 중심이 이동건에게 쏠리고 있다. 특히 '이혼 경험자'인 이동건이 '모범적인 결혼생활' 대표 연예인으로 꼽히는 진태현의 후임으로 들어오는 것에 대한 부담감을 어떻게 떨쳐낼 지 이목이 집중된다.

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29일 JTBC 측은 배우 이동건이 '이혼숙려캠프'에 합류한다고 밝혔다. 이미 첫 녹화를 마쳤고 오는 7월 방송부터 등장할 예정이란 소식도 전했다.

이같은 변화는 기존 남편 측 가사조사관으로 활약해온 진태현의 하차 이후 이뤄진 것이다. 진태현은 오랜 시간 아내 박시은과의 안정적인 결혼생활을 공개해오며 '결혼 장려 커플' 이미지로 프로그램의 설득력을 끌어올려 왔다. 실제로 그는 하차 소감에서도 "25년 연예인 생활 중 그 어떤 촬영보다 열심히 했고 진정성 있게 임했다. 아내와 더욱 더 결혼 장려 커플로 살겠다"고 밝히기도.

반면 새롭게 투입된 이동건은 결혼과 이혼을 모두 경험한 인물이란 점이 뚜렷이 대비된다.

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이동건은 지난 2017년 조윤희와 결혼해 딸을 얻었지만 3년 만에 이혼했다. 이 점이 '이혼숙려캠프'의 콘셉트와 맞닿아 있기에 현실적인 공감 요소가 될 수 있을 전망이다.

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프로그램의 결이 달라질 가능성도 제기된다. '결혼을 유지하는 방법'을 보여주던 진태현과 달리 이동건은 '이혼을 경험한 시선'에서 접근할 가능성이 높기 때문이다. 이 차이가 시청자에게 새로운 설득력으로 작용할지, 혹은 공감의 간극으로 남을지는 미지수다.

특히 진태현의 하차 과정에서 아쉬움을 토로한 만큼 이동건은 단순한 후임을 넘어 프로그램의 변화를 증명해야 하는 위치에 서게 됐다.

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결국 관건은 이동건이 자신의 경험을 어떻게 풀어내느냐다. '이혼남'이라는 타이틀이 부담으로 작용할지 아니면 현실적인 공감으로 이어질지에 따라 '이혼숙려캠프'의 향방도 달라질 전망이다.

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한편 '이혼숙려캠프'는 매주 목요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com