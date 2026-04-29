대마초 논란→10년 공백 탑, 나나 앞에서 ‘셀프 디스’ “휴가 갈 자격 없어”

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[스포츠조선 조민정 기자] 빅뱅 출신 가수 겸 배우 탑이 휴가를 가지 않는 이유를 직접 밝혔다.

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28일 유튜브 채널 'T.O.P'에는 '일회성 유튜버 T.O.P with NANA'라는 영상이 공개됐다. 영상에서 탑은 신곡 '완전미쳤어! (Studio54)'에 함께 출연한 나나와 컵라면을 먹으며 대화를 나눴다.

이날 탑은 나나에게 "여름휴가 계획 있냐"고 물었고 나나는 "여름휴가는 따로 없다"고 답했다. 이어 나나가 다시 질문을 던지자 탑 역시 "없다"고 짧게 답하며 "저는 휴가를 안 간다"고 밝혔다.

그 이유에 대해 탑은 "10년 동안 쉬었다. 휴가가 필요가 없다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 나나는 "이제 열심히 달리시면 되죠. 많이 쉬셨으니까"라며 응원을 건넸고 두 사람은 편안한 분위기 속 대화를 이어갔다.

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한편 탑은 2016년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받은 이후 활동을 중단했다. 이후 빅뱅을 떠났고 SNS를 통해 은퇴를 시사하기도 했다. 그러나 2024년 넷플릭스 '오징어 게임2'로 복귀했으며 최근 첫 솔로 정규앨범 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'을 발표하며 활동을 재개했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com