[인터뷰①] '기리고' 강미나 "아이오아이 10주년 프로젝트 불참 아쉽지만, 멤버들 응원해"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강미나가 아이오아이 멤버들과 여전히 끈끈한 우정을 자랑했다.

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강미나는 29일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "아이오아이 데뷔 10주년 프로젝트에 참여하지 못해 아쉬운 마음이지만, 멤버들을 항상 응원을 하고 있다"라고 했다.

24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품으로, '킹덤' 시즌2 B감독과 '무빙' 공동연출을 맡은 박윤서 감독의 첫 메인 연출작이다. 강미나는 부잣집 아이돌 같은 외모로 학교에서 늘 주목을 받는 나리 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

올해 아이오아이가 데뷔 10주년을 맞아 화려한 컴백을 알린 바 있다. 그러나 강미나는 사전 스케줄인 드라마 촬영 일정으로 인해 이번 프로젝트에 참여하지 못한 아쉬움을 남겼다. 이에 그는 "아마 멤버들이 작년 하반기부터 프로젝트를 준비 한 걸로 알고 있다"며 "저는 아직 방영 전인 드라마 촬영 스케줄이 잡혀있었고, 또 중간에 홍보 일정도 껴있다 보니 일정에 참여하기가 어려울 것 같다는 의사를 전했다"고 밝혔다.

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이어 '기리고'가 공개된 이후 멤버들과 응원 메시지를 주고 받았는지 묻자, 강미나는 "사실 너무 친해서 굳이 말을 하지 않아도 서로 응원을 하고 있다는 걸 잘 알고 있다. SNS 게시물에 '좋아요' 하나만 눌러줘도 마음이 전해진다. 저도 멤버들을 응원하고 있다"고 답했다.

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아이오아이는 강미나를 비롯해, 김도연, 김세정, 정채연 등 여러 멤버들이 현재 연기 활동을 이어가고 있다. 이에 강미나는 "멤버들과 만나면 연기에 대한 이야기를 하기보단, 주로 다이어트나 맛집을 주제로 많이 말한다"고 웃으며 말했다.

끝으로 올해 데뷔 10주년을 맞은 소회도 전했다. 강미나는 "제가 감히 데뷔 10년 차라고 어디 가서 말할 수 있을지 싶다(웃음). 아직은 적은 숫자이지만, 10년 차에 걸맞은 모습을 보여주기 위해 노력을 하고 있다"며 "앞으로 어떻게 나아가야 할지 깊게 생각을 하고 있다. 그런 과정에 있어서 '기리고'도 큰 터닝포인트가 될 만한 작품"이라고 강조했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com