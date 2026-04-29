양상국, 뇌경색父 코로나로 하루 만에 떠났다 "수의 대신 비닐 팩에" 눈물

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 양상국이 4년 전 홀로 아버지를 떠나 보낸 안타까운 사연을 이야기하며 눈물을 삼켰다.

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29일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 '김해 왕세자'라는 수식어와 함께 제2의 전성기를 연 개그맨 양상국이 출연했다.

이날 양상국은 4년 전 뇌경색으로 투병하던 중 코로나19 확진으로 인해 하루 만에 세상을 떠난 아버지에 대한 이야기를 하며 눈시울을 붉혔다.

양상국은 4년 째 교통방송 '12시에 만나요'의 DJ를 맡고 있다. 그는 "아버지가 택시 운전 기사를 30여 년 하셨는데, 아버지가 돌아가신 다음해 1월 1일부터 교통방송을 하게 됐다"면서 "다른 방송이었으면 아버지 생각이 안 났을텐데 교통방송이다 보니 아버지 생각이 많이 났다"고 운을 뗐다. 이어 "아버지께서 살아 계셨더라면, 아버지께 전화를 드려서 '김해 교통 상황 어떠냐, 차는 막히냐' 이랬을 거 같다. 아버지가 들었으면 얼마나 좋았을까. 아버지한테 큰 효도를 했을 텐데"라고 아쉬워했다.

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특히 양상국은 아버지가 돌아가셨던 시기는 코로나19 감염 여파로 인해 고인에게 수의조차 입혀 드리지 못했던 시기다. 그는 "어머니께서 전화 오셔서 '아버지 죽었다'고 하셨다. 바로 화장을 해야 한다고 했는데 아버지 얼굴이라도 뵈어야 한다고 안된다고 했다. 수소문 해서 진영에 장례식장을 잡았다"면서 "저도 이런게 처음인데, 한 평생 같이 사신 어머니는 코로나 감염으로 격리되셨고 형은 미국에 있어 혼자 상주가 됐다"고 당시 안타까운 상황을 전했다.

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그러면서 "아직도 마음에 남아 있는게 아버지께서 비닐팩에 담겨서 가신 게 너무 마음이 아팠다. 수의를 못 입혀 드렸다. 그게 마음이 아팠다"라고 말하며 눈물을 삼켰다. 또한 "형이 마지막 날 와서 아버지를 뵙는데, 우리도 방염복을 입었다"라고 덧붙였다.

olzllovely@sportschosun.com